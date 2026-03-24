Magyar Péter szeretetországról beszél, közben balhézókat küld a fideszes gyűlésekre + videó

Magyar Péter gyűlöletkeltő tevékenységét bírálta a Fidesz egy közösségi oldalára feltöltött videóban. A nagyobbik kormánypárt szerint a politikus szeretetországról beszél, miközben a gyakorlatban pont a gyűlöletet gerjeszti ő maga és a hívei is.

A videóban az látszik, hogy a Tisza Párt ellentüntetői agresszívan viselkednek Orbán Viktor országjárásának kecskeméti állomásán. A felvételeken olyan fiatalok láthatók, akik obszcén, gyűlöletkeltő kifejezéseket skandálnak, ezzel megzavarva a rendezvényt.

A Tisza az uszítás és gyűlölet. A Fidesz a béke és biztonság.

– írja posztjában a Fidesz.

A Fidesz ezzel szemben saját rendezvényeit – köztük a Békemenetet – a „csendes többség” békés megmozdulásaként mutatja be, ahol résztvevők nyugodt körülmények között fejezik ki véleményüket.

A videóban idézik Magyar Péter korábbi kijelentését is, miszerint a Tisza „a béke pártja”, amely nemcsak a nemzetközi, hanem a társadalmi békét is fontosnak tartja. Ennek azonban a történtek ellentmondanak: a képsorokból az látszik, hogy a Tisza Párt tevékenysége nem a békét, hanem a feszültséget erősíti.

Magyar Péter. Fotó: MW/Hatlaczki Balázs

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a Hír TV riporterét, Szabó Rékát is kellemetlen helyzetbe hozták a tiszás ellentüntetők, akik körbeállták őt és operatőr kollégáját, és meghiúsították Szabó minden próbálkozását, hogy a helyszínről tudósítson.

