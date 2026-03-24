Magyar PétertiszaVálasztás 2026orbán viktor

Magyar Péter szeretetországról beszél, közben balhézókat küld a fideszes gyűlésekre + videó

Magyar Péter szeretetországról beszél, a Fidesz szerint azonban a valóság egészen más képet mutat.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 11:33
Magyar Péter gyűlöletkeltő tevékenységét bírálta a Fidesz egy közösségi oldalára feltöltött videóban. A nagyobbik kormánypárt szerint a politikus szeretetországról beszél, miközben a gyakorlatban pont a gyűlöletet gerjeszti ő maga és a hívei is.

A videóban az látszik, hogy a Tisza Párt ellentüntetői agresszívan viselkednek Orbán Viktor országjárásának kecskeméti állomásán. A felvételeken olyan fiatalok láthatók, akik obszcén, gyűlöletkeltő kifejezéseket skandálnak, ezzel megzavarva a rendezvényt. 

A Tisza az uszítás és gyűlölet. A Fidesz a béke és biztonság.

– írja posztjában a Fidesz.

A Fidesz ezzel szemben saját rendezvényeit – köztük a Békemenetet – a „csendes többség” békés megmozdulásaként mutatja be, ahol résztvevők nyugodt körülmények között fejezik ki véleményüket.

A videóban idézik Magyar Péter korábbi kijelentését is, miszerint a Tisza „a béke pártja”, amely nemcsak a nemzetközi, hanem a társadalmi békét is fontosnak tartja. Ennek azonban a történtek ellentmondanak: a képsorokból az látszik, hogy a Tisza Párt tevékenysége nem a békét, hanem a feszültséget erősíti.

20241129 Pákozd Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője fotó: Hatlaczki Balász (HB) Pesti Srácok
Magyar Péter. Fotó: MW/Hatlaczki Balázs

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a Hír TV riporterét, Szabó Rékát is kellemetlen helyzetbe hozták a tiszás ellentüntetők, akik körbeállták őt és operatőr kollégáját, és meghiúsították Szabó minden próbálkozását, hogy a helyszínről tudósítson.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: MW)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

