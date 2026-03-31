Már az első napon több mint 19 ezer levélszavazat érkezett a külképviseletekre

A határon túli választók nagy számban élnek a levélszavazás lehetőségével a közelgő országgyűlési választásokon.

Forrás: MTI2026. 03. 31. 19:25
„Az első nap több mint 19 ezer levélszavazatot adtak le a külképviseleteken a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az országgyűlési választásra” – derül ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) internetes tájékoztató oldalának kedd délutáni adataiból.

Fotó: Havran Zoltán
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhatnak az április 12-i országgyűlési választáson, ehhez március 18-ig a felvételüket kellett kérniük a névjegyzékbe. Ezt eddig több mint 497 ezren tették meg.

A levélben szavazó a regisztrációkor választhatott postai kézbesítést, ezt több mint 460 ezren tették meg, az NVI pedig március közepén kezdte meg a szavazási levélcsomagok postázását. 

A választópolgárok kérhették a levélcsomagot külképviseletre vagy magyarországi településre is. Az NVI nyilvántartása szerint több mint 36 ezren azt választották, hogy személyesen veszik át a csomagot. Azok a levélben szavazók, akik azt kérték, hogy személyesen vehessék át a szavazási levélcsomagjukat, ezt hétfőtől tehetik meg – megjelölésük szerint – az országgyűlési egyéni választókerületi székhelyen, a kijelölt külképviseleteken (Belgrádban, Beregszászban, Bukarestben, Csíkszeredában, Eszéken, Kassán, Kijevben, Kolozsváron, Lendván, Pozsonyban, Szabadkán, Ungváron) vagy a kijelölt, határ menti településeken (Battonyán, Beregsurányban, Biharkeresztesen, Bódvaszilason, Csengersimán, Fehérgyarmaton, Kőszegen, Létavértesen, Letenyén, Letkésen, Makón, Nagylakon, Nyírábrányon, Nyírlugoson, Putnokon, Rajkán, Rédicsen, Tiszabecsen, Tompán, Tornyosnémetiben, Vámosszabadiban, Záhonyban).

Az NVI elektronikus úton küldi meg az érintett külképviseleti választási irodának azoknak a választópolgároknak a jegyzékét, akik a regisztrációnál jelezték, hogy a szavazási levélcsomagot a külképviseleten vagy a kijelölt, határ menti településen kívánják átvenni. A szavazási levélcsomagot kizárólag a jegyzékben szereplő választópolgár veheti át, meghatalmazottja nem.

Lehetőség van arra, hogy a szavazólap és a nyilatkozat kitöltése után a választópolgár a külképviseleten leadja szavazatát. 

Annak, aki a válaszboríték leadására megjelenik a külképviseleten, személyazonossága ellenőrzése nélkül biztosítani kell, hogy a saját vagy más választópolgár válaszborítékját bedobja az urnába. A szavazó szabadon dönthet arról, milyen úton juttatja vissza voksát az NVI-hez. A válaszborítékot feladhatja postán – bárhonnan ingyen –, ebben az esetben a levélnek április 12-én 19 óráig meg kell érkeznie. Feladhatja térítés ellenében bármelyik külképviseletre címezve is, a beérkezés határideje ilyenkor a külképviseleti szavazás vége.

A válaszboríték leadható Magyarországon, bármelyik országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában a szavazás napján 6 és 19 óra között, valamint bármely külképviseleten is a szavazást megelőző két hétben munkanapokon. A külképviseletek általában 9 és 16 óra között vannak nyitva.

Az NVI-hez az első levélszavazatok március 23-án érkeztek meg, azóta már összesen csaknem négyezer levélszavazatot juttattak vissza a választók az irodához. 

A kedd délutáni adatok szerint a külképviseleteken az első nap 19 292 levélszavazatot adtak le.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
