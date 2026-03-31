Már az első napon több mint 19 ezer levélszavazat érkezett a külképviseletekre

„Az első nap több mint 19 ezer levélszavazatot adtak le a külképviseleteken a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az országgyűlési választásra” – derül ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) internetes tájékoztató oldalának kedd délutáni adataiból.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhatnak az április 12-i országgyűlési választáson, ehhez március 18-ig a felvételüket kellett kérniük a névjegyzékbe. Ezt eddig több mint 497 ezren tették meg.

A levélben szavazó a regisztrációkor választhatott postai kézbesítést, ezt több mint 460 ezren tették meg, az NVI pedig március közepén kezdte meg a szavazási levélcsomagok postázását.

A választópolgárok kérhették a levélcsomagot külképviseletre vagy magyarországi településre is. Az NVI nyilvántartása szerint több mint 36 ezren azt választották, hogy személyesen veszik át a csomagot. Azok a levélben szavazók, akik azt kérték, hogy személyesen vehessék át a szavazási levélcsomagjukat, ezt hétfőtől tehetik meg – megjelölésük szerint – az országgyűlési egyéni választókerületi székhelyen, a kijelölt külképviseleteken (Belgrádban, Beregszászban, Bukarestben, Csíkszeredában, Eszéken, Kassán, Kijevben, Kolozsváron, Lendván, Pozsonyban, Szabadkán, Ungváron) vagy a kijelölt, határ menti településeken (Battonyán, Beregsurányban, Biharkeresztesen, Bódvaszilason, Csengersimán, Fehérgyarmaton, Kőszegen, Létavértesen, Letenyén, Letkésen, Makón, Nagylakon, Nyírábrányon, Nyírlugoson, Putnokon, Rajkán, Rédicsen, Tiszabecsen, Tompán, Tornyosnémetiben, Vámosszabadiban, Záhonyban).

Az NVI elektronikus úton küldi meg az érintett külképviseleti választási irodának azoknak a választópolgároknak a jegyzékét, akik a regisztrációnál jelezték, hogy a szavazási levélcsomagot a külképviseleten vagy a kijelölt, határ menti településen kívánják átvenni. A szavazási levélcsomagot kizárólag a jegyzékben szereplő választópolgár veheti át, meghatalmazottja nem.

Lehetőség van arra, hogy a szavazólap és a nyilatkozat kitöltése után a választópolgár a külképviseleten leadja szavazatát.