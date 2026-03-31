Kijevben támadták hazánkat az uniós döntések miatt

Én megnevezem ezt az akadályt: ez Magyarország – fogalmazott Kijevben az ukrán külügyminiszter, aki szerint hazánk túszul ejtette az egész Európai Uniót.

2026. 03. 31. 18:01
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Fotó: Maxym Marusenko Forrás: NurPhoto/AFP
Újabb bírálat érte Magyarországot Kijevben. Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha a bucsai mészárlás évfordulóján tartott eseményen arról beszélt, hogy hazánk akadályozza az Európai Unió döntéshozatalát. A miniszter úgy fogalmazott: – Kaja Kallas asszony nagyon diplomatikusan fogalmazott, amikor azt mondta, hogy van egy akadály az Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomag bevezetése és az Ukrajnának szánt kilencvenmilliárd eurós hitel megszerzése útjában. Én megnevezem ezt az akadályt: ez Magyarország, amely visszaélve EU- és NATO-tagságával blokkol, és ezzel túszul ejtette az egész Európai Uniót, az egész európai politikát, a bővítést és az egységet.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter és Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Bucsában. Fotó: AFP

A kijelentések azon a látogatáson hangzottak el, amelyen Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője is részt vett. Korábban már beszámoltunk arról, hogy Kallas európai külügyminiszterek kíséretében érkezett Ukrajnába a bucsai események évfordulóján, ahol hangsúlyozta: 

Európa továbbra is támogatja Ukrajnát.

A mostani sajtótájékoztatón Kallas is megerősítette, hogy az unió dolgozik a további szankciók és a pénzügyi támogatás elfogadásán, ugyanakkor elismerte, hogy jelenleg még nem született döntés a kilencvenmilliárd eurós hitel folyósításáról.

Az ukrán külügyminiszter szerint ugyanakkor meg kell találni a módját annak, hogy ezt a mesterségesen létrehozott akadályt leküzdjék, utalva Magyarország álláspontjára.

A vita középpontjában az újabb uniós szankciós csomag és a Kijevnek szánt jelentős pénzügyi támogatás áll, amelyek elfogadásához egyhangú döntés szükséges az Európai Unióban.

 

