Batka Zoltán, Népszava: Egy normális, azaz nem Ruszkibérenc Fideszes Hazaárulók (RFH) által vezetett magyar államnak nem piszkálnia kellene Gundalfot, amiért informatikusként részt vett az orosz szörnyállam által megtámadott szomszéd, Ukrajna védelmében, hanem kitüntetést adni neki. És nem titkosszolgálati kihallgatószobákban faggatni, hogy milyen felkészítő tanfolyamon vesz részt Tallinban, hanem ösztöndíjat adni neki hozzá. Remélhetőleg, ez csak múló probléma. Orbán és pufajkás, RFH-sleppje ugyanis fejre is állhat, de attól még Ukrajna előbb-vagy utóbb EU- és NATO-tagállam lesz.”