Robert Fico: A Barátság kőolajvezeték működésének felújítása nemcsak Szlovákia és Magyarország, hanem az egész Európa számára létfontosságú

Robert Fico a tanácskozás utáni sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a kőolajvezeték újbóli megnyitása stabilizálná a kőolajellátást Közép-Európában. A Barátság vezeték, amelyen keresztül Szlovákia és Magyarország kőolajat kap Oroszországból, január végén egy orosz támadás után állt le. Az ukránok szerint a vezeték megsérült, és kijavítása időbe telik.
A szlovák miniszterelnök kijelentette: meggyőződése, hogy az Európai Bizottság ebben az ügyben, tehát a Szlovákia, Magyarország, illetve Ukrajna között kialakult vitában nem részesítheti előnyben egy nem EU-tagállam érdekeit két tagállam érdekeinek kárára. Leszögezte: számára érthetetlen, hogy az Európai Bizottság nem tudja rábírni Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt az olajvezeték azonnali újbóli megnyitására.
Fico köszönetet mondott Csehországnak, amely felajánlotta, hogy kész szakértőket küldeni Ukrajnába, akik megvizsgálnák a Barátság vezeték állapotát. Ukrajna azonban egyelőre nem enged semmiféle külföldi delegációt a rongálás helyszínére.
