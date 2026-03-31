Robert Fico: A Barátság kőolajvezeték működésének felújítása nemcsak Szlovákia és Magyarország, hanem az egész Európa számára létfontosságú

Andrej Babis cseh miniszterelnök a Barátság olajvezetékkel kapcsolatban konkrétan nem nyilatkozott, de kijelentette: meggyőződése, hogy Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Magyarország és Ausztria megállapodása energiaügyben

kedvező hatással lenne az egész régióra.

Babis és Fico is ismételten kiállt a visegrádi csoport (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) működésének felújítása mellett, úgy vélik, hogy rendkívül fontos együttműködésről van szó. Fico kijelentette: Szlovákia – miután az év második felében átveszi a visegrádi csoport soros elnökségét – mindent megtesz annak érdekében, hogy az együttműködésnek újra legyen értelme.

Jelenleg a magyarországi választások fogságában vagyunk, mindenki arra vár, hogyan végződnek

– mondta a szlovák kormányfő újságíróknak. Szerinte a visegrádi együttműködés témájára április 12-e után, amikor már ismert lesz, hogyan döntöttek a magyar választók, egy nyugodtabb légkörben vissza kell térni.

Babis kijelentette, hogy előző kormánya idején a visegrádi négyek nagyon jól együttműködtek. A politikus bízik abban, hogy Magyarország és Lengyelország viszonya mihamarabb visszatér a normális mederbe. A találkozó alkalmával a két ország kormányfője emlékeztetőt írt alá Csehország és Szlovákia együttműködésének elmélyítéséről.

Borítókép: Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: AFP)