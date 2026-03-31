Robert Fico: A Barátság kőolajvezeték működésének felújítása nemcsak Szlovákia és Magyarország, hanem az egész Európa számára létfontosságú

A Barátság kőolajvezeték működésének felújítása nemcsak Szlovákia és Magyarország, hanem az egész Európa számára létfontosságú – jelentette ki a szlovák miniszterelnök az észak-morvaországi Studénkában, ahol a helyi Nová Horka-kastélyban három év után újra közös ülést tartott a cseh és a szlovák kormány.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 17:20
Robert Fico szlovák miniszterelnök Fotó: AFP
Robert Fico a tanácskozás utáni sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a kőolajvezeték újbóli megnyitása stabilizálná a kőolajellátást Közép-Európában. A Barátság vezeték, amelyen keresztül Szlovákia és Magyarország kőolajat kap Oroszországból, január végén egy orosz támadás után állt le. Az ukránok szerint a vezeték megsérült, és kijavítása időbe telik.

Robert Fico szlovák miniszterelnök. Fotó: AFP

A szlovák miniszterelnök kijelentette: meggyőződése, hogy az Európai Bizottság ebben az ügyben, tehát a Szlovákia, Magyarország, illetve Ukrajna között kialakult vitában nem részesítheti előnyben egy nem EU-tagállam érdekeit két tagállam érdekeinek kárára. Leszögezte: számára érthetetlen, hogy az Európai Bizottság nem tudja rábírni Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt az olajvezeték azonnali újbóli megnyitására.

Fico köszönetet mondott Csehországnak, amely felajánlotta, hogy kész szakértőket küldeni Ukrajnába, akik megvizsgálnák a Barátság vezeték állapotát. Ukrajna azonban egyelőre nem enged semmiféle külföldi delegációt a rongálás helyszínére.

Andrej Babis cseh miniszterelnök a Barátság olajvezetékkel kapcsolatban konkrétan nem nyilatkozott, de kijelentette: meggyőződése, hogy Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Magyarország és Ausztria megállapodása energiaügyben 

kedvező hatással lenne az egész régióra.

Babis és Fico is ismételten kiállt a visegrádi csoport (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) működésének felújítása mellett, úgy vélik, hogy rendkívül fontos együttműködésről van szó. Fico kijelentette: Szlovákia – miután az év második felében átveszi a visegrádi csoport soros elnökségét – mindent megtesz annak érdekében, hogy az együttműködésnek újra legyen értelme.

Jelenleg a magyarországi választások fogságában vagyunk, mindenki arra vár, hogyan végződnek

 – mondta a szlovák kormányfő újságíróknak. Szerinte a visegrádi együttműködés témájára április 12-e után, amikor már ismert lesz, hogyan döntöttek a magyar választók, egy nyugodtabb légkörben vissza kell térni.

Babis kijelentette, hogy előző kormánya idején a visegrádi négyek nagyon jól együttműködtek. A politikus bízik abban, hogy Magyarország és Lengyelország viszonya mihamarabb visszatér a normális mederbe. A találkozó alkalmával a két ország kormányfője emlékeztetőt írt alá Csehország és Szlovákia együttműködésének elmélyítéséről.

 

