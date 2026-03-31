„Európa mellettetek áll” – Kijevbe érkezett Kaja Kallas a bucsai mészárlás évfordulóján

Az Európai Unió vezető diplomatája más európai külügyminiszterekkel együtt, köztük Németország külügyminiszterének kíséretében Kijevbe látogatott a bucsai mészárlás évfordulóján. Kaja Kallas ismét megerősítette Európa támogatását Ukrajna iránt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 10:33
A látogatás egybeesik a bucsai mészárlás évfordulójával Forrás: AFP
Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője március 31-én érkezett Kijevbe több európai vezető társaságában. A delegációt Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter fogadta – számolt be róla a Kyiv Independent.

Fotó: AFP

A látogatás egybeesik a bucsai mészárlás évfordulójával. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Kijev központi pályaudvarán üdvözölte az európai uniós küldöttséget, és kijelentette, hogy az ilyen erős európai jelenlét bizonyítja: az oroszok által elkövetett háborús bűnökért járó igazságszolgáltatás elkerülhetetlen.

Üdvözlöm önöket Kijevben, kedves európai barátaim, Kaja Kallas és európai minisztertársaim!

fogalmazott Szibiha. Hozzátette, az évforduló arra a pillanatra emlékeztet, amikor „a civilek meggyilkolásáról készült borzalmas felvételek mélyen megdöbbentették az egész világot”, a mostani látogatást pedig „az igazi bátorság és az Ukrajnával való szolidaritás jelének” nevezte.

Kaja Kallas megerősítette Európa támogatását Ukrajna iránt

Kaja Kallas közölte, hogy Kijevben tartózkodik az európai külügyminiszterekkel, és ismét megerősítette Európa támogatását Ukrajna iránt. Mint írta: 

Európa mellettetek áll. Továbbra is katonai, pénzügyi, energetikai és humanitárius támogatást nyújtunk. És mindent megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk Oroszország bűncselekményeinek teljes körű elszámoltathatóságát.

Kaja Kallas hangsúlyozta, hogy az Európai Unió számára minden másnál fontosabb, hogy miként ér véget az Oroszország által több mint négy éve indított háború Ukrajna ellen, mert Európa biztonságáról van szó. Az iráni háború és annak következményei ellenére is napirenden kell tartani ezt a kérdést, és Ukrajnának minden lehetséges támogatást meg kell adni – mondta.

Ukrajna és Európa számára tartós béke csak Ukrajna erejéből és Oroszország felismeréséből fakadhat, hogy katonai úton már nem érhet el semmit

– jelentette ki Johannes Wadephul német külügyminiszter. A cél egy igazságos, stabil és tartós béke egy szabad és demokratikus Ukrajna számára – fogalmazott. Az uniós küldöttség délelőtt a Kijev közelében fekvő kisvárosban, Bucsában rója le tiszteletét a 2022 februárja és márciusa között az orosz hadsereg által elkövetett mészárlás áldozatai előtt, majd a fővárosba visszatérve miniszteri találkozón vesznek részt.

Bucsát 2022. március 31-én szabadították fel az ukrán erők az orosz megszállás alól. Ukrán adatok szerint a városban több mint 400 civillel végeztek az orosz katonák. Moszkva tagadja, hogy katonái háborús bűnöket követtek volna el, és azt állítja, hogy Ukrajna megrendezte az incidenst.

Minden nyugati politikus számára kötelezővé vált az ukrán mártíromság melletti kiállás és az oroszellenesség csúcsra futtatása.

A fősodrú, vagyis ukránpárti médiumok az USA-ban és Európában, de a világ más részein is mindenféle vizsgálat, sőt kérdés feltevése nélkül azonnal készpénznek vették a fentieket, és azóta is tényként kezelik. 

Borítókép: Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője március 31-én érkezett Kijevben (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

