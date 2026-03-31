Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője március 31-én érkezett Kijevbe több európai vezető társaságában. A delegációt Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter fogadta – számolt be róla a Kyiv Independent.

„Európa mellettetek áll" – Kijevbe érkezett Kaja Kallas a bucsai mészárlás évfordulóján.

A látogatás egybeesik a bucsai mészárlás évfordulójával. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Kijev központi pályaudvarán üdvözölte az európai uniós küldöttséget, és kijelentette, hogy az ilyen erős európai jelenlét bizonyítja: az oroszok által elkövetett háborús bűnökért járó igazságszolgáltatás elkerülhetetlen.

Üdvözlöm önöket Kijevben, kedves európai barátaim, Kaja Kallas és európai minisztertársaim!

– fogalmazott Szibiha. Hozzátette, az évforduló arra a pillanatra emlékeztet, amikor „a civilek meggyilkolásáról készült borzalmas felvételek mélyen megdöbbentették az egész világot”, a mostani látogatást pedig „az igazi bátorság és az Ukrajnával való szolidaritás jelének” nevezte.