Marsi Anikót több mindennel is meglepte Orbán Viktor + videó

Marsi Anikó, a Tv2 hírműsora, a Tények műsorvezetője végigkövette Orbán Viktor múlt vasárnapi programját. A műsorvezető a Patrióták nagygyűlése után, útban Kecskemétre elmondta: nem érti, miből van összerakva a miniszterelnök, mert a sűrű programjai ellenére is mindig humoros, kedves és mindenkire odafigyel.

Marsi Anikó számára a legmeglepőbb az volt Orbán Viktorral kapcsolatban, hogy mindenkinek a nevét tudja a környezetében, valamint az, hogy úgy látja, elképesztő teherbírással rendelkezik.

Őrületes tehetsége van arra, hogy vizionáljon nagyon fontos gazdasági, politikai folyamatokat, össze tudja rakni az összefüggéseket és helyes következtetéseket tud levonni

– jellemezte a miniszterelnököt a Tények műsorvezetője.