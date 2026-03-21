Csattanós választ kapott a Telex Menczer Tamástól

Orbán Balázs szavaiba kapaszkodott az a telexes újságíró, aki megkérdezte Menczer Tamást, hogy mit tesz a Mi Hazánk szavazóinak meggyőzéséért. Menczer szerint azonban nem csak Toroczkai László pártszavazóival kell megbeszélni azt, hogy Orbán Viktorra szavazni a biztos választás.

Forrás: Facebook2026. 03. 21. 20:36
Menczer Tamás kormányzati kommunikációért felelős államtitkár (Fotó: MTI)
Orbán Balázs tegnap egy kampányfórumon arról beszélt, hogy beszélni kell a Mi Hazánk szavazóival, és meg kell győzni őket, hogy Orbán Viktorra szavazzanak. „Ön a saját körzetében mit tesz ezért, hogyan próbálja a Mi Hazánk-szavazókat meggyőzni?” − kérdezte Menczer Tamást egy telexes újságíró Szentendrén.

„Na most azt képzelje el, hogy Orbán Balázsnak lehet, hogy tegnap volt egy fóruma, nekem, ha jól emlékszem Gulyás miniszter úrral talán tegnapelőtt, bár már a napok összefolynak, és én is beszéltem erről, hogy eláruljak önnek egy idézőjeles titkot” − kezdte válaszát Menczer Tamás abban a városban, ahol Orbán Viktor országjárása óriási sikert aratott, sokan nem fértek be a főtérre.

„Először is nem csak a mi hazánkosokkal kell beszélni, hanem én mindenkivel nagyon szívesen beszélek, és mindig azt szoktam mondani, én mindenkivel beszélek, aki megtisztel azzal, hogy elmondja nekem a véleményét, kérdését, kritikáját, észrevételét, és megtisztel azzal, hogy meghallgat” − folytatta a Fidesz kommunikációs igazgatója.

„Én minden újságírónak és minden választópolgárnak állok rendelkezésére, a mi hazánkosok is. De a mi hazánkos szavazókkal is fontos beszélni, vagy a Mi Hazánk-szimpatizánsokkal” − mondta el a telexes újságíró kérdésére.

„Én egy kérdést tennék föl nekik a saját választókörzetemben. Mit szeretnének a mi hazánkosok? Van nekik egy jelöltjük, aki egyébként egy okos asszony, én tisztelem a munkáját, nyilvánvalóan nem fog nyerni. Mit szeretnének a mi hazánkosok? Hogy a globalista Shell-részvényeken a magyarok kárára gazdagodó Bujdosó Andrea képviselje őket, vagy én?” − zárta rövidre a vitát Menczer Tamás. 

A 2022-es választás tanulsága egyébként az volt, hogy a Mi Hazánk szavazóinak 1-2 százaléka átszavazott az esélyes egyéni jelöltekre, így sok esetben a fideszesekre is. 

Borítókép: Budakalász, 2026. március 18., Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (b) és Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a kormánypártok országjárásának budakalászi sajtótájékoztatóján (Fotó: Kocsis Zoltán/MTI)


