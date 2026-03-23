Orbán Viktor összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot

Orbán Viktor miniszterelnök hétfő reggel összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója, Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Biró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, valamint Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök az Energiabiztonsági Tanács ülésén (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)