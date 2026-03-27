orbán viktorgyőrországjárás

Orbán Viktor: Győrben is mi vagyunk a legnagyobbak!

A képek ismét magukért beszélnek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 20:07
„Győrben is mi vagyunk a legnagyobbak! Meg sem állunk a győzelemig. Ria-Ria-Hungária!” – írta Orbán Viktor a Facebook-posztjához országjárásának pénteki, második állomásán, Győrött tartott beszéde után. A légi felvételek jól mutatják, hogy ismét a kormánypárti rendezvénynek volt jelentősen nagyobb létszámú látogatottsága ahhoz viszonyítva, hogy ugyanebben a városban hányan voltak kíváncsiak a Tisza Pártra.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, a kormányfő pénteken duplázott az országjárás folyamán: kora délután Veszprémben lépett színpadra, majd Győrben, a Széchenyi téren tartott beszédet. „Győr nélkül nincs erős kormány, Győr ellenében és Győr nélkül sem lehet kormányozni az országot. Nem akarom termelési beszámolóvá alakítani a beszédemet, de Győr képes volt tíz év alatt háromszorosára növelni a gazdasági tevékenységét” – mondta a kormányfő, majd arra kért mindenkit: legyünk büszkék arra, hogy két százalék alatt van a munkanélküliség. Én azt vállaltam, hogy olyan gazdasági rendszert építünk, ahol minden ember talál munkát és megtalálja a számítását. Egymillió forint fölött lesz az átlagjövedelem, ha ez így marad – emelte ki.


Borítókép: Orbán Viktor országjárásának győri állomása (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
