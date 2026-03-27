Orbán Viktor: Győrben is mi vagyunk a legnagyobbak!

„Győrben is mi vagyunk a legnagyobbak! Meg sem állunk a győzelemig. Ria-Ria-Hungária!” – írta Orbán Viktor a Facebook-posztjához országjárásának pénteki, második állomásán, Győrött tartott beszéde után. A légi felvételek jól mutatják, hogy ismét a kormánypárti rendezvénynek volt jelentősen nagyobb létszámú látogatottsága ahhoz viszonyítva, hogy ugyanebben a városban hányan voltak kíváncsiak a Tisza Pártra.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, a kormányfő pénteken duplázott az országjárás folyamán: kora délután Veszprémben lépett színpadra, majd Győrben, a Széchenyi téren tartott beszédet. „Győr nélkül nincs erős kormány, Győr ellenében és Győr nélkül sem lehet kormányozni az országot. Nem akarom termelési beszámolóvá alakítani a beszédemet, de Győr képes volt tíz év alatt háromszorosára növelni a gazdasági tevékenységét” – mondta a kormányfő, majd arra kért mindenkit: legyünk büszkék arra, hogy két százalék alatt van a munkanélküliség. Én azt vállaltam, hogy olyan gazdasági rendszert építünk, ahol minden ember talál munkát és megtalálja a számítását. Egymillió forint fölött lesz az átlagjövedelem, ha ez így marad – emelte ki.