Orbán Viktornak ma a gumicsizmára is szüksége lesz, sűrű nap elé néz a kormányfő + videó

– Gumicsizma fel, irány a mezőfalvai vetési nap – írta a pénteken reggel a közösségi oldalán közzétett videójához Orbán Viktor, aki bepillantást engedett a pénteki sűrű programjába.

– Megyünk a gazdákhoz. Állítólag sár lesz. Látom, kívül leszünk. Elsüllyedünk – magyarázta a kormányfő, hogy miért pakolta be a nem szokványos lábbelit.

A napi programjára vonatkozó kérdésre válaszolva elárulta: Veszprémben Ovádi Péterrel, a térség képviselőjével és állatvédelmi kormánybiztossal egy kutyamenhelyet látogatnak meg, utána irány Győr, ahol „Szijjártó Péterrel randevúzunk”.

– Lázárral már nyomtam sok gyűlést, most a Péterrel nyomok egyet, Győrben, mert ő a győri fiú, ott végzett.

Azt nem tudom, izgalmas lesz-e, de hogy nehéz, az biztos – jellemezte az előtte álló napot a miniszterelnök.

