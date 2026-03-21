Orbán Viktor: Tiszta fejre, hideg vérre és biztos kézre van szükség! + videó

A választás tétjéről beszélt Miskolcon Orbán Viktor. Mint mondta, az a tét, hogy olyan kormány lesz, amely nemet tud mondani, vagy nem tud nemet mondani a háborúra. A miniszterelnök szerint a Tisza Párt támogatói sem akarnak háborút, de az a kérdés, hogy kinek lesz ereje ahhoz, hogy valóban kimaradjon a háborúból.

Ehhez a miniszterelnök szerint tiszta fejre, hideg vérre és biztos kézre van szükség. Ebben a helyzetben mint mondta, a változtatás a legnagyobb kockázat, amivel tönkre tehetjük az ország jövőjét.

