Orbán Viktor üzent a tiszásoknak + videó

Orbán Viktor országjárásának győri állomásán arról beszélt, hogy ha már a tiszások is jelen vannak a rendezvényen, legalább hallhatják: a háború árnyékában és a Tisza folyamatos gáncsoskodása ellenére is sikerült megteremteni az első otthonhoz jutás lehetőségét a fiatalok számára Magyarországon.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy

a fix 3 százalékos hitel révén ma Magyarországon a fiatalok jutnak legkönnyebben lakáshoz egész Európában.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor pénteken duplázott az országjárás folyamán: kora délután Veszprémben lépett színpadra, majd Győrben, a Széchenyi téren tartott beszédet.

A miniszterelnök országjárásának keretein belül több nagyvárosba is ellátogat, hogy közvetlenül ismertesse a helyiekkel a kormány intézkedéseit és meghallgassa az ott élő emberek véleményét.