Kitálal egy volt ukrán ügynök Zelenszkij piszkos pénzeiről: exkluzív részletek az aranykonvoj ügyében

Orvostechnikai eszközt adományozott a Péterfy Sándor utcai Kórháznak a Porsche Hungaria Kft.

2026. 03. 27. 13:31
Illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)
Orvostechnikai eszközt adományozott a Péterfy Sándor utcai Kórház és Rendelőintézet koraszülöttosztályának a Porsche Hungaria Kft., a transzkután bilirubinométert pénteken adták át. A most kapott műszerrel a csecsemők, koraszülöttek sárgaságának szűrését végzik – közölte az eszközátadón Németh Nóra neonatológus, a kórház koraszülöttosztályának osztályvezető-helyettese.

A könnyű, hordozható eszköz előnye, hogy nem kell megszúrni a csecsemőt a vérvételhez, a műszer a bőrhöz érintve méri a bőr sárgaságának mértékét. – A sárgaság az érett újszülöttek 60-70 százalékát érinti, a koraszülöttek közel 80 százalékánál fordul elő – tette hozzá.

– Az intézmény az ország harmadik legnagyobb koraszülöttellátója, az intézményben négyszáz koraszülöttet látnak el évente, ami az összes koraszülött öt százaléka

– közölte Kökény Zoltán, a kórház főigazgatója. Hozzátette: az elmúlt években felújították az osztályt, komfortos, egy-kétágyas szobákat alakítottak ki.

Wachtler Tamás, a Porsche Hungaria Kft. ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy a cég számára kiemelten fontos a társadalmi felelősségvállalás, amelynek keretében számos esetben támogatják különféle módon a magyar sportot, a kultúrát és a beteg, rászoruló gyerekeket ellátó intézményeket.

Az eszköz értéke 2,5 millió forint.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekegyesült államok

Nahát! Egy amerikai titkosszolgálati jelentés!

Bayer Zsolt avatarja

Amely szerint Zelenszkijék Biden kampányát tolták volna meg milliárdokkal.

