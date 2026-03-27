Orvostechnikai eszközt adományozott a Péterfy Sándor utcai Kórháznak a Porsche Hungaria Kft.

Orvostechnikai eszközt adományozott a Péterfy Sándor utcai Kórház és Rendelőintézet koraszülöttosztályának a Porsche Hungaria Kft., a transzkután bilirubinométert pénteken adták át. A most kapott műszerrel a csecsemők, koraszülöttek sárgaságának szűrését végzik – közölte az eszközátadón Németh Nóra neonatológus, a kórház koraszülöttosztályának osztályvezető-helyettese.

A könnyű, hordozható eszköz előnye, hogy nem kell megszúrni a csecsemőt a vérvételhez, a műszer a bőrhöz érintve méri a bőr sárgaságának mértékét. – A sárgaság az érett újszülöttek 60-70 százalékát érinti, a koraszülöttek közel 80 százalékánál fordul elő – tette hozzá.

– Az intézmény az ország harmadik legnagyobb koraszülöttellátója, az intézményben négyszáz koraszülöttet látnak el évente, ami az összes koraszülött öt százaléka

– közölte Kökény Zoltán, a kórház főigazgatója. Hozzátette: az elmúlt években felújították az osztályt, komfortos, egy-kétágyas szobákat alakítottak ki.

Wachtler Tamás, a Porsche Hungaria Kft. ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy a cég számára kiemelten fontos a társadalmi felelősségvállalás, amelynek keretében számos esetben támogatják különféle módon a magyar sportot, a kultúrát és a beteg, rászoruló gyerekeket ellátó intézményeket.

Az eszköz értéke 2,5 millió forint.

