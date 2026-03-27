Magyar pedofilt fogtak Győrben, Amerikában is körözik

A 48 éves magyar férfi négy éven át menekült az amerikai felelősségre vonás elől, miután adathordozóin gyermekpornográf felvételek garmadáját foglalták le a hatóságok. A nemzetközi elfogatóparancs alapján körözött pedofil ellen több eljárás is indult a tengerentúlon, mielőtt a magyar nyomozók Győrben véget vetettek volna a bujkálásának – írta az Origo.hu.

Illusztráció. Fotó: Shutterstock

Magyarországra szökött a pedofil

A 48 éves N. Csaba ellen azután indult nemzetközi hajtóvadászat, hogy Floridában gyermekpornográf tartalmakkal teli eszközöket foglaltak le tőle, a férfi azonban a tengerentúli felelősségre vonás elől Magyarországra szökött.

Két évnyi rejtőzködés után a magyar nyomozók Győrben ütöttek rajta az otthonában, a bíróság pedig már el is rendelte a kiadatási letartóztatását. Így a pedofil vádlottat hamarosan átadják az amerikai hatóságoknak, hogy ott álljon bíróság elé tetteiért.

