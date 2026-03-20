Rétvári Bence: Az erős családok teszik erőssé a nemzetet

Az a nemzet erős és boldog, amelyikben erősek a családok – mutatott rá Rétvári Bence a Családháló Alapítvány díjátadó ünnepségén.

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta, hogy

minden nehézség könnyebben viselhető el biztos családi háttérrel, ráadásul „egészségesebbek is vagyunk, ha otthon szeretnek minket”.

Leszögezte: az állam számára is a családok a legfontosabbak, a kormány is bennük bízik, őket szeretné támogatni, de ez önmagában még nem elég.

Annak érdekében ugyanis, hogy minden tervezett gyerek megszülethessen, szükség van olyan emberekre, akik segítik a családokat, akik „nem önmagukért élnek, hanem másokért dolgoznak”, a díjazottak pedig épp ilyen emberek

– húzta alá Rétvári Bence.

A 2013-ban alapított Családháló díjjal azokat az intézményeket és szakembereket ismerik el, akik az elmúlt évben szakmai felkészültségükkel, kitartó munkájukkal és emberi odafordulásukkal különösen sokat tettek a családokért.

Borítókép: Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)