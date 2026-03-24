Rendkívüli

Dr. Merkely BélarobotikaTakács Péter

Robotikus eszközparkot adtak át a Semmelweis Egyetem egyik fejlesztőközpontjában

Hungarikumnak számít a gyerekek központi idegrendszerét fejlesztő módszer. A mozgáskoordinációs, izomerősítő és mobilitást segítő gépeket az egyetem saját forrásból vásárolta.

2026. 03. 24. 16:27
Fotó: Kovács Márton Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hét egységből álló robotikus eszközparkot adtak át a Semmelweis Egyetem (SE) Pető András Kar Konduktív Pedagógiai Központjában kedden: a mozgáskoordinációs, izomerősítő és mobilitást fejlesztő gépeket az egyetem saját forrásból vásárolta.

(Fotó: Kovács Márton / MTI Fotószerkesztőség)

Merkely Béla, az egyetem rektora elmondta, a 300 millió forintért beszerzett eszközök jelentős lépést jelentenek a gyerekek fejlesztéséhez nyújtott pedagógiai, gyógypedagógiai munkához. 

A hungarikumnak számító konduktív pedagógiai módszer bizonyítottan segíti a központi idegrendszeri sérüléssel élő gyerekek életét

– tette hozzá. Ezt a komplex fejlesztési módszert egészíti ki most az eszközpark, amelyet közfinanszírozott ellátásban vehetnek igénybe a fiatalok.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára arról beszélt, hogy ezzel a beruházással tovább erősödik az állami egészségügy. Megjegyezte: politikai ellenfeleik közül sokan kritizálják a modellváltó egyetemeket, azonban az új struktúra teszi az egyetemeket alkalmassá arra, hogy ne csak az orvostudományban, a kutatásban és az oktatásban járjanak élen, hanem olyan rugalmas megoldásokat is találjanak, amelyek modellértékűek, pilot jelleggel működnek. 

Feketéné Szabó Éva, a pedagógiai központ igazgatója elmondta, a most átadott eszközök hatékonyan támogatják mind a konduktív nevelés eredményeit, mind a funkcionális fejlesztést. Az új géppark emellett hozzájárul a képzési és kutatási tevékenység további elmélyítéséhez és a gyerekek mindennapi fejlődéséhez, önállóságuk erősítésében, életminőségük javításához – emelte ki. 

Ez a fejlesztés az egyetemi összefogás különösen inspiráló példája 

– hangoztatta, hozzátéve az eszközparkot március 1-je óta használhatják a gyerekek.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
