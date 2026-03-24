Robotikus eszközparkot adtak át a Semmelweis Egyetem egyik fejlesztőközpontjában

Hét egységből álló robotikus eszközparkot adtak át a Semmelweis Egyetem (SE) Pető András Kar Konduktív Pedagógiai Központjában kedden: a mozgáskoordinációs, izomerősítő és mobilitást fejlesztő gépeket az egyetem saját forrásból vásárolta.
Merkely Béla, az egyetem rektora elmondta, a 300 millió forintért beszerzett eszközök jelentős lépést jelentenek a gyerekek fejlesztéséhez nyújtott pedagógiai, gyógypedagógiai munkához.
A hungarikumnak számító konduktív pedagógiai módszer bizonyítottan segíti a központi idegrendszeri sérüléssel élő gyerekek életét
– tette hozzá. Ezt a komplex fejlesztési módszert egészíti ki most az eszközpark, amelyet közfinanszírozott ellátásban vehetnek igénybe a fiatalok.
Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára arról beszélt, hogy ezzel a beruházással tovább erősödik az állami egészségügy. Megjegyezte: politikai ellenfeleik közül sokan kritizálják a modellváltó egyetemeket, azonban az új struktúra teszi az egyetemeket alkalmassá arra, hogy ne csak az orvostudományban, a kutatásban és az oktatásban járjanak élen, hanem olyan rugalmas megoldásokat is találjanak, amelyek modellértékűek, pilot jelleggel működnek.
Feketéné Szabó Éva, a pedagógiai központ igazgatója elmondta, a most átadott eszközök hatékonyan támogatják mind a konduktív nevelés eredményeit, mind a funkcionális fejlesztést. Az új géppark emellett hozzájárul a képzési és kutatási tevékenység további elmélyítéséhez és a gyerekek mindennapi fejlődéséhez, önállóságuk erősítésében, életminőségük javításához – emelte ki.
Ez a fejlesztés az egyetemi összefogás különösen inspiráló példája
– hangoztatta, hozzátéve az eszközparkot március 1-je óta használhatják a gyerekek.
Borítókép: Robotikus eszközparkot adtak át a Semmelweis Egyetem Pető András Kar Konduktív Pedagógiai Központjában ( Fotó: MTI/Kovács Márton )
