szalay - bobrovniczky kristófBékemenetVálasztás 2026háborúorbán viktor

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Együtt képesek vagyunk kint tartani Magyarországot mások háborújából + videó

„Mi vagyunk a többség” – hangsúlyozta a honvédelmi miniszter, aki a legutóbbi, minden idők legnagyobb Békemenetéről készült videóval üzent követőinek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 22. 10:21
A Békemenet után egy héttel közösségi oldalán tett közzé bejegyzést Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, aki szerint Magyarország képes kimaradni mások háborújából, ha megőrzi az összetartását.

Mi, együtt képesek vagyunk kint tartani Magyarországot mások háborújából! A mi közösségünk kovácsa a béke, a hazaszeretet és az összetartás. Egy hete a Békemeneten megmutattuk: mi vagyunk a többség, együtt pedig újra győzni fogunk!

– fogalmazott a miniszter.

A bejegyzéshez egy videót is csatolt, amely a legutóbbi, egy hete megrendezett Békemeneten készült, és amelyen ő maga is részt vett. A felvételen a tömegben több ismert közéleti szereplő is feltűnik: látható ifjabb Schobert Norbert, továbbá jobboldali újságírók, köztük Lentulai Krisztián, Kacsoh Dániel és Jeszenszky Zsolt, valamint több influenszer is.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Békemeneten (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

