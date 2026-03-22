Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Együtt képesek vagyunk kint tartani Magyarországot mások háborújából + videó

A Békemenet után egy héttel közösségi oldalán tett közzé bejegyzést Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, aki szerint Magyarország képes kimaradni mások háborújából, ha megőrzi az összetartását.

Mi, együtt képesek vagyunk kint tartani Magyarországot mások háborújából! A mi közösségünk kovácsa a béke, a hazaszeretet és az összetartás. Egy hete a Békemeneten megmutattuk: mi vagyunk a többség, együtt pedig újra győzni fogunk!

– fogalmazott a miniszter.

A bejegyzéshez egy videót is csatolt, amely a legutóbbi, egy hete megrendezett Békemeneten készült, és amelyen ő maga is részt vett. A felvételen a tömegben több ismert közéleti szereplő is feltűnik: látható ifjabb Schobert Norbert, továbbá jobboldali újságírók, köztük Lentulai Krisztián, Kacsoh Dániel és Jeszenszky Zsolt, valamint több influenszer is.

