Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Itt a Kapitány-terv: a Tisza havi 145 ezer forintot venne ki a családok zsebéből

Hozzávetőleg havi 145 ezer forinttal nőne egy átlagos magyar háztartás rezsi- és benzinköltsége, ha megvalósulna a Tisza kiszivárgott energiaátállási programja – írja az Alapjogokért Központ. A megtakarítással rendelkező családoktól ezenfelül még mintegy havi 17 ezer forintot vonna el a tervezett energiaadó. Mindez annak az ára lenne, hogy Magyarország leváljon az olcsó orosz olajról, és az Európai Bizottság iránymutatásaihoz igazítsa az energiapolitikáját.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 8:40
Sokkoló számok kerültek elő: a szakértői anyag szerint a rezsi és az üzemanyag drágulása, valamint az új adók együtt akár havi több mint 100 ezer forinttal terhelhetik meg a családokat.

20241004 Budapest A Tisza Párt tüntetése a közmédia épülete előtt. fotó: Markovics Gábor (MG) MW Bulvár képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Fotó: MW/Markovics Gábor

Az Alapjogokért Központ elemzése megállapítja 

a Tisza nyilvánosságra került energiaátállási terve több ponton is súlyos, a háztartásokra jelentős drágulást hozó intézkedéseket tartalmaz. 

A Kapitány Istvánhoz köthető dokumentum szerint ennek alapja az orosz energia kivezetése, a hatósági árak megszüntetése és a hazai szereplők előnyének felszámolása. Mindez összhangban van az Európai Bizottság korábbi elvárásaival és az ukrán törekvésekkel, ugyanakkor a rezsicsökkentés fenntarthatatlanságához és akár az energiaszektor privatizációjához is vezethet.

A Tisza Párt a rezsivédett árak eltörlésével számol

A központ szerint a dokumentum konkrét lépéseket is felvázolt, hogyan valósítaná meg mindezt, a rezsiárak – és a magyar energiacégek – „piacosításától” elkezdve, a védett benzinárak megszüntetésén át új energiaadóig. Ha mindez megvalósulna, egy átlagos magyar család megközelítőleg 145 ezer forinttal fizetne többet, mint ma – ez lenne az ára annak, hogy ma a Tisza megkap minden pénzügyi és szolgálati segítséget Brüsszeltől és Kijevtől:

1. Megszüntetnék a rezsivédett lakossági gáz- és villanyárat – amely ma Európában a legalacsonyabb –, miközben kiárusítanák a Molt és az MVM-et. Ez egyértelmű többletteher a magyar családoknak és a nyugdíjasoknak: havi 120 ezer forint, azaz évi 1,44 millió forint. 

A magyar családok átlagos havi áram- és gázköltsége jelenleg mintegy 20 ezer forint. A Tisza az olcsó orosz energiáról való leválással és a rezsivédett árak eltörlésével számol, amit az iráni válság és az ukrán olajblokád hatása tovább súlyosbíthat. Így a rezsi akár négyszeresére-hatszorosára nőhet, ami havi nagyjából 100 ezer forintos többletet jelenthet a családoknak – olvasható az Alapjogokért Központ tanulmányában.

Ez az összeg ráadásul havi 10-20 ezer forinttal tovább nőhet a Mol és az MVM piaci kiárusítása miatt. Ebben az esetben az MVM Next a globalista nagytőke kezébe kerülne, ami drágább szolgáltatásokat és szigorúbb rezsibehajtást hozhat.

2. Eltörölnék az üzemanyagok védett árát. Ez is a magyar családok és a nyugdíjasok pénztárcáját terhelné meg, mégpedig konzervatív becslések szerint is csaknem havi 25 ezer forinttal.

Az olcsó orosz energiáról való leválás és az iráni válság hatásai 1000–1200 forintos üzemanyagárakat hozhatnak. Ez egy havi átlagosan 40 literes tankolással számolva mintegy 25 ezer forintos, éves szinten közel 300 ezer forintos többletköltséget jelenthet egy családnak – derül ki a központ kutatásából. 

+ 1. Bevezetnék az úgynevezett „energiafüggetlenségi adót”, amely sokkal inkább egy energiafüggőségi adót jelentene, hiszen a diverzifikáció helyett a terv a „nem orosz olajtól” történő, egyoldalú függést célozza meg. 

Ez egy megtakarítással rendelkező magyar családtól – kétkeresős modellt feltételezve – évi 200 ezer, havi körülbelül 17 ezer forintos forintos elvonást jelentene. 

Brutális terhet hozhat a Kapitány-terv

Még akkor is, ha a Mol Dunai Finomítójának átállítására tervezett beruházás valóban „csak” 360 milliárd forintba kerülne, nem drágulna tovább, és az összeget mintegy kétmillió magyar család között osztanák szét, egyértelmű: a terhet végső soron a háztartások viselnék – írja az Alapjogokért Központ.

A Kapitány-terv mérlege így havi szinten körülbelül 145 ezer, éves szinten pedig közel 1,8 millió forintos pluszterhet jelentene a családoknak, a megtakarításokra kivetett különadó nélkül.

Ráadásul ez csak a közvetlen hatás: a megemelkedő rezsi inflációs spirált indíthat el, ami az élelmiszerektől a szolgáltatásokig mindenhol drágulást hozhat.

Nem először hallunk a Tisza energiapolitikai tervéről

Noha a Tisza Párt energiapolitikai tervezete eddig nem volt ismert, a tiszás szakértők által eddig kommunikált tervek nagyon is egybecsengenek a Csercsa Balázs által közzétett dokumentummal. Kapitány István például számtalan alkalommal fejtette ki álláspontját azzal kapcsolatban, hogy le kell választani Magyarországot az olcsó orosz gázról, és sokkal kevesebb beavatkozásra, különadóra van szükség, az árstopra, árrésstopra pedig nincsen.

A rezsicsökkenést támadja Holoda Attila is, aki szerint túl alacsony a villamos energia ára, de Surányi György sem titkolta soha a kedvező rezsiárakról alkotott véleményét, a volt jegybankelnök szerint a támogatással az a legnagyobb baj, hogy az összes család megkapja. Korábban pedig a kivezetésről úgy fogalmazott, ez a lépés „meleg dolog” lenne, de elmondása szerint lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést.

Az első tiszásként is emlegetett politológus, Kéri László pedig egészen egyszerűen a világ blöffjének nevezte a rezsicsökkentést.

Borítókép: Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője (Forrás: MTI)

                 
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

