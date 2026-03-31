Itt a Kapitány-terv: a Tisza havi 145 ezer forintot venne ki a családok zsebéből

Sokkoló számok kerültek elő: a szakértői anyag szerint a rezsi és az üzemanyag drágulása, valamint az új adók együtt akár havi több mint 100 ezer forinttal terhelhetik meg a családokat.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Fotó: MW/Markovics Gábor

Az Alapjogokért Központ elemzése megállapítja

a Tisza nyilvánosságra került energiaátállási terve több ponton is súlyos, a háztartásokra jelentős drágulást hozó intézkedéseket tartalmaz.

A Kapitány Istvánhoz köthető dokumentum szerint ennek alapja az orosz energia kivezetése, a hatósági árak megszüntetése és a hazai szereplők előnyének felszámolása. Mindez összhangban van az Európai Bizottság korábbi elvárásaival és az ukrán törekvésekkel, ugyanakkor a rezsicsökkentés fenntarthatatlanságához és akár az energiaszektor privatizációjához is vezethet.

A Tisza Párt a rezsivédett árak eltörlésével számol

A központ szerint a dokumentum konkrét lépéseket is felvázolt, hogyan valósítaná meg mindezt, a rezsiárak – és a magyar energiacégek – „piacosításától” elkezdve, a védett benzinárak megszüntetésén át új energiaadóig. Ha mindez megvalósulna, egy átlagos magyar család megközelítőleg 145 ezer forinttal fizetne többet, mint ma – ez lenne az ára annak, hogy ma a Tisza megkap minden pénzügyi és szolgálati segítséget Brüsszeltől és Kijevtől:

1. Megszüntetnék a rezsivédett lakossági gáz- és villanyárat – amely ma Európában a legalacsonyabb –, miközben kiárusítanák a Molt és az MVM-et. Ez egyértelmű többletteher a magyar családoknak és a nyugdíjasoknak: havi 120 ezer forint, azaz évi 1,44 millió forint.

A magyar családok átlagos havi áram- és gázköltsége jelenleg mintegy 20 ezer forint. A Tisza az olcsó orosz energiáról való leválással és a rezsivédett árak eltörlésével számol, amit az iráni válság és az ukrán olajblokád hatása tovább súlyosbíthat. Így a rezsi akár négyszeresére-hatszorosára nőhet, ami havi nagyjából 100 ezer forintos többletet jelenthet a családoknak – olvasható az Alapjogokért Központ tanulmányában.

Ez az összeg ráadásul havi 10-20 ezer forinttal tovább nőhet a Mol és az MVM piaci kiárusítása miatt. Ebben az esetben az MVM Next a globalista nagytőke kezébe kerülne, ami drágább szolgáltatásokat és szigorúbb rezsibehajtást hozhat.

2. Eltörölnék az üzemanyagok védett árát. Ez is a magyar családok és a nyugdíjasok pénztárcáját terhelné meg, mégpedig konzervatív becslések szerint is csaknem havi 25 ezer forinttal.

Az olcsó orosz energiáról való leválás és az iráni válság hatásai 1000–1200 forintos üzemanyagárakat hozhatnak. Ez egy havi átlagosan 40 literes tankolással számolva mintegy 25 ezer forintos, éves szinten közel 300 ezer forintos többletköltséget jelenthet egy családnak – derül ki a központ kutatásából.

+ 1. Bevezetnék az úgynevezett „energiafüggetlenségi adót”, amely sokkal inkább egy energiafüggőségi adót jelentene, hiszen a diverzifikáció helyett a terv a „nem orosz olajtól” történő, egyoldalú függést célozza meg.

Ez egy megtakarítással rendelkező magyar családtól – kétkeresős modellt feltételezve – évi 200 ezer, havi körülbelül 17 ezer forintos forintos elvonást jelentene.