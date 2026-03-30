Szentkirályi Alexandra: A Tisza Pártot teljesen behálózták az ukránok + videó

– Itt az ideje, hogy ti is megtudjátok, hogy ki áll Magyar Péter és az országjárása mögött – írta a közösségi oldalán közzétett videójához Szentkirályi Alexandra.

A Fidesz budapesti elnöke rámutatott: egy ukrán titkosszolga rántotta le a leplet Magyar Péter kampányfinanszírozásáról.

„Százeurós készpénzkötegek, rejtett utalások, tízmilliárdok soron kívül – mindez Ukrajnából, egyenesen Zelenszkijtől – sorolta a fideszes politikus, aki szerint ezek után már nem lehet kérdés, hogy a Tisza Párt kinek az érdekeit képviseli valójában.

Az ukránok teljesen behálózták a Tiszát, és titkosszolgálati műveleti területté változtatták Magyarországot

– fogalmazott, hangsúlyozva, hogy mindezek fényében óriási az április 12-ei választásnak a tétje.

A választás tétje hatalmas. A kérdés, hogy hazánknak a következő években ukránpárti vagy magyar kormánya lesz-e?

Április 12-én egyedül a Fidesz a biztos választás!

Amit arról korábban beszámoltunk, a TV2 stábjának exkluzív interjút adott egy volt ukrán titkos ügynök, aki arról beszélt, hogy rendszeresen adnak pénzt Magyar Péternek és pártjának Zelenszkijék.

Magyar Péter tavaly november óta kap rendszeresen pénzt az ukránoktól, általában eurót, százas címletekben, vákuumcsomagolásban

– állította a volt ügynök.

– Azt tudom, hogy ez a pénz valahonnan Olaszországból jön Ausztrián keresztül. Egy fekete Nike táskában hetente ötmillió eurót hoznak a Tisza Pártnak. A kampányához kellett, arra kapta a pénzt – fogalmazott az ukrán férfi.