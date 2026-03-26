Tiszás verőlegények támadtak a Megafonnak drónfotókat készítő fiatalemberre

Tiszás biztonságiak és verőlegények támadtak a Megafonnak drónfotókat készítő fiatalemberre – írta közösségi oldalán Deák Dániel, a Megafon véleményvezére, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Hozzátette: „amit most csináltak, az bűncselekmény, azt is tudjuk, miért küldte rájuk az embereit Magyar Péter, hiszen napról napra bizonyítjuk, hogy egyre kevesebben kíváncsiak a rendezvényeire. Bármennyire is el akar hallgattatni minket Magyar Péter, mi be fogjuk mutatni az igazságot! Hiába hangosak és erőszakosak, ők a kisebbség, mi vagyunk a békés többség” – hangsúlyozta.

FRISSÍTÉS! Beazonosították: Tóth Tamás, a Tisza országgyűlési képviselőjelöltje, a párt országos listájának 45. helyezettje támadt rá a Megafonnak drónfelvételeket készítő fiatalemberre. Deák Dániel felhívta a figyelmet: amit elkövettek, az bűncselekmény, a rendőri intézkedés és feljelentés megtörtént.