deák dánielmegafonMagyar Péter

Tiszás verőlegények támadtak a Megafonnak drónfotókat készítő fiatalemberre

Az atrocitás egyik résztvevője, Tóth Tamás a Tisza országos listájának 45. helyezettje. A Megafon feljelentést tett az ügyben.

Munkatársunktól
2026. 03. 26. 16:39
Deák Dániel Forrás: Facebook
Tiszás biztonságiak és verőlegények támadtak a Megafonnak drónfotókat készítő fiatalemberre – írta közösségi oldalán Deák Dániel, a Megafon véleményvezére, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Hozzátette: „amit most csináltak, az bűncselekmény, azt is tudjuk, miért küldte rájuk az embereit Magyar Péter, hiszen napról napra bizonyítjuk, hogy egyre kevesebben kíváncsiak a rendezvényeire. Bármennyire is el akar hallgattatni minket Magyar Péter, mi be fogjuk mutatni az igazságot! Hiába hangosak és erőszakosak, ők a kisebbség, mi vagyunk a békés többség” – hangsúlyozta. 

FRISSÍTÉS! Beazonosították: Tóth Tamás, a Tisza országgyűlési képviselőjelöltje, a párt országos listájának 45. helyezettje támadt rá a Megafonnak drónfelvételeket készítő fiatalemberre. Deák Dániel felhívta a figyelmet: amit elkövettek, az bűncselekmény, a rendőri intézkedés és feljelentés megtörtént. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.