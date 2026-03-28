Orbán Viktor: A Tisza eltörölné a védett üzemanyagárat és a rezsicsökkentést, ha hagynánk + videó

A legtöbben az átjelentkezésről, a külképviseleti szavazásról és a mozgóurna-igénylésről érdeklődnek

A központi választási információs szolgálatnál naponta több mint százan érdeklődőnek segítenek eligazodni a választópolgárokat érintő kérdésekkel, szabályokkal, határidőkkel kapcsolatban.

2026. 03. 28. 10:34
Az átjelentkezésről, a külképviseleti szavazásról és mozgóurna-igénylésről érdeklődnek a legtöbben a Nemzeti Választási Iroda (NVI) központi választási információs szolgálatánál (VISZ). Naponta több mint száz választópolgár keresi meg telefonon vagy e-mailben a szolgálatot.

A választási eljárási törvény a választási irodák – így az NVI – feladatává tette a választópolgárok tájékoztatását, ennek egyik formája a választási információs szolgálatok működtetése. A szolgálat segít az érdeklődőknek eligazodni a választással kapcsolatos jogi, igazgatási, informatikai, pénzügyi, valamint adatszolgáltatási kérdésekben. Tájékoztatják a hozzájuk forduló választópolgárokat, jelölőszervezeteket az általános országgyűlési képviselők választására vonatkozó jogszabályokról, a választójog gyakorlásához szükséges információkat adnak, például az átjelentkezők voksolásáról vagy a külföldön történő szavazásról. Tájékoztatást adnak továbbá a választási eljárásban közreműködő szervekről és a jogorvoslati lehetőségekről.

Vannay-Skody Tamás, a központi VISZ vezetője elmondta: 

sokan fordulnak a szolgálathoz a külképviseleti szavazás feltételeivel, valamint az átjelentkezéssel kapcsolatos kérdésekkel, határidőkkel is,

de a nemzetiségi regisztrációval kapcsolatban is jelentős az érdeklődés.

Hozzátette: 

több megkeresés érkezik a mozgóurna-igényléssel, akadálymentes szavazókörökkel, illetve a „kit ajánlottam” szolgáltatás tárgyában.

 Gyakran keresik meg a központi VISZ-t a helyi választási irodák és bizottságok elérhetőségét, a különböző nyomtatványok kitöltésének módját illetően is.

A központi VISZ január eleje óta hívható telefonon, a szolgálat munkatársait pedig az NVI Alkotmány utcai épületében személyesen is megkeresheti, akinek kérdése van. A központi VISZ hétfőtől csütörtökig 8:30-tól 16:00-ig, pénteken 8:30-tól 13:30-ig tart nyitva. Az NVI választási információs szolgálata a [email protected] e-mail-címen fogad elektronikus leveleket. A szolgálat a 06-1-795-3310-as telefonon érhető el választási ügyekben, de a valasztas.hu-n található, friss információkkal kiegészített Gyakran Ismételt Kérdések menüpontban is hasznos információkat olvashatnak a választók.

A helyi választási információs szolgálat feladatairól, működéséről a helyben szokásos módon tájékoztatni kell a lakosságot. A helyi VISZ-ek címét és egyéb elérhetőségeit az NVI honlapján közzétették.

Borítókép: Szabó Unger Anikó, az NVB főosztályvezetője mutatja az országos pártlistás szavazólap mintáját a Nemzeti Választási Bizottság ülésén Budapesten 2026. március 13-án (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Faggyas Sándor
idezojelekeurostat

Tovább tart a demográfiai tél

Faggyas Sándor avatarja

Európában mindenütt csökkent a születésszám, Magyarország a bevándorlás helyett a családokat támogatja.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
