A legtöbben az átjelentkezésről, a külképviseleti szavazásról és a mozgóurna-igénylésről érdeklődnek

Az átjelentkezésről, a külképviseleti szavazásról és mozgóurna-igénylésről érdeklődnek a legtöbben a Nemzeti Választási Iroda (NVI) központi választási információs szolgálatánál (VISZ). Naponta több mint száz választópolgár keresi meg telefonon vagy e-mailben a szolgálatot.

A választási eljárási törvény a választási irodák – így az NVI – feladatává tette a választópolgárok tájékoztatását, ennek egyik formája a választási információs szolgálatok működtetése. A szolgálat segít az érdeklődőknek eligazodni a választással kapcsolatos jogi, igazgatási, informatikai, pénzügyi, valamint adatszolgáltatási kérdésekben. Tájékoztatják a hozzájuk forduló választópolgárokat, jelölőszervezeteket az általános országgyűlési képviselők választására vonatkozó jogszabályokról, a választójog gyakorlásához szükséges információkat adnak, például az átjelentkezők voksolásáról vagy a külföldön történő szavazásról. Tájékoztatást adnak továbbá a választási eljárásban közreműködő szervekről és a jogorvoslati lehetőségekről.

Vannay-Skody Tamás, a központi VISZ vezetője elmondta:

sokan fordulnak a szolgálathoz a külképviseleti szavazás feltételeivel, valamint az átjelentkezéssel kapcsolatos kérdésekkel, határidőkkel is,

de a nemzetiségi regisztrációval kapcsolatban is jelentős az érdeklődés.

Hozzátette:

több megkeresés érkezik a mozgóurna-igényléssel, akadálymentes szavazókörökkel, illetve a „kit ajánlottam” szolgáltatás tárgyában.

Gyakran keresik meg a központi VISZ-t a helyi választási irodák és bizottságok elérhetőségét, a különböző nyomtatványok kitöltésének módját illetően is.

A központi VISZ január eleje óta hívható telefonon, a szolgálat munkatársait pedig az NVI Alkotmány utcai épületében személyesen is megkeresheti, akinek kérdése van. A központi VISZ hétfőtől csütörtökig 8:30-tól 16:00-ig, pénteken 8:30-tól 13:30-ig tart nyitva. Az NVI választási információs szolgálata a [email protected] e-mail-címen fogad elektronikus leveleket. A szolgálat a 06-1-795-3310-as telefonon érhető el választási ügyekben, de a valasztas.hu-n található, friss információkkal kiegészített Gyakran Ismételt Kérdések menüpontban is hasznos információkat olvashatnak a választók.