Ankét Feróval – Vállalja fel mindenki a véleményét! + videó

Egy bejátszóval indult az adás, amelyben az amerikai alelnök arról beszélt, hogy egy Orbán Viktor vezette Magyarországra van szüksége az Egyesült Államoknak, olyan vezetőre, aki konstruktív és higgadt a béke kérdésében is, akire lehet számítani, nem úgy, mint a többi ország vezetőire.

Nagy Feró azonnal megjegyezte, ő nem gondolta, hogy ez a békemisszió és a küzdelem az NGO-kkal, Brüsszellel ennyire nehéz lesz, szerinte is egy patrióta váltásra van szükség Európában.

Huth Gergely emlékeztetett arra, hogy néhány héttel ezelőtt a Patrióták nagygyűlését is megtartották Budapesten, ami egy hatalmas minőségi különbség volt az elmúlt évtizedekhez képest.

Kertész Dávid hozzátette, J. D. Vance beszéde azért is volt fontos, mert kimondta, hogy a szuverenista harc mennyire fontos a globalizmussal szemben, miközben jönnek a döbbenetes felhangok az ellenzék részéről, hogy az Amerikai Egyesült Államok bele akar szólni a hazai választásba.

És ezzel a lendülettel át is tértek április 12-re, Huth reméli, hogy nem hajt magán végre harakirit a magyar társadalom. Többen is megszólaltak már a listás és az egyéni voksokról, de vajon a Mi Hazánk támogatói meggyőzhetőek-e arról, hogy egyéniben a Fideszt támogassák, listán pedig saját pártjukat? Miért hisznek el mindent a Tisza-vezérnek a szektásai? Mi a helyzet a lefizetett balliberális médiával? Mire készül Nagy Feró „felfrissített” zenekarával? Minderre választ kapnak erős, magvas gondolatok kíséretében az Ankét Feróval című podcastunkból.