Ankét Feróval – Vállalja fel mindenki a véleményét! + videó

Aranykonvoj: elképesztő leleplező felvételt tett közzé a NAV, hamisítás történhetett + videó

Ilyen erős hátszele Magyarországnak és a magyar kormánynak már nagyon régen nem volt – hangzott el podcastunkban J. D. Vance látogatásával kapcsolatban. Az elmúlt napok eseményeit elemezte az Ankét Feróval című adásunkban Huth Gergely, a PestiSrácok.hu főszerkesztője, Kertész Dávid, a PestiSrácok.hu munkatársa és Nagy Feró zenész.

2026. 04. 08. 14:50
Egy bejátszóval indult az adás, amelyben az amerikai alelnök arról beszélt, hogy egy Orbán Viktor vezette Magyarországra van szüksége az Egyesült Államoknak, olyan vezetőre, aki konstruktív és higgadt a béke kérdésében is, akire lehet számítani, nem úgy, mint a többi ország vezetőire.

Nagy Feró azonnal megjegyezte, ő nem gondolta, hogy ez a békemisszió és a küzdelem az NGO-kkal, Brüsszellel ennyire nehéz lesz, szerinte is egy patrióta váltásra van szükség Európában.

Huth Gergely emlékeztetett arra, hogy néhány héttel ezelőtt a Patrióták nagygyűlését is megtartották Budapesten, ami egy hatalmas minőségi különbség volt az elmúlt évtizedekhez képest.

Kertész Dávid hozzátette, J. D. Vance beszéde azért is volt fontos, mert kimondta, hogy a szuverenista harc mennyire fontos a globalizmussal szemben, miközben jönnek a döbbenetes felhangok az ellenzék részéről, hogy az Amerikai Egyesült Államok bele akar szólni a hazai választásba.

És ezzel a lendülettel át is tértek április 12-re, Huth reméli, hogy nem hajt magán végre harakirit a magyar társadalom. Többen is megszólaltak már a listás és az egyéni voksokról, de vajon a Mi Hazánk támogatói meggyőzhetőek-e arról, hogy egyéniben a Fideszt támogassák, listán pedig saját pártjukat? Miért hisznek el mindent a Tisza-vezérnek a szektásai? Mi a helyzet a lefizetett balliberális médiával? Mire készül Nagy Feró „felfrissített” zenekarával? Minderre választ kapnak erős, magvas gondolatok kíséretében az Ankét Feróval című podcastunkból.

 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
