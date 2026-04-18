Őrültek a volán mögött: egyre gyakoribb az életveszélyes autóverseny a közutakon

Elég néhány másodperc, és máris látszik, milyen súlyos következménye lehet annak, ha valaki versenypályának nézi a közutat. Az autóverseny az utakon nemcsak felelőtlen, hanem rendkívül veszélyes is, és ennek árát sokszor ártatlan emberek fizetik meg – hívja fel a figyelmet cikkében a Szoljon.

A portál annak apropóján figyelmeztet, hogy nemrég Szolnok belvárosában rögzített megdöbbentő felvételeket egy szabályosan közlekedő autós kamerája: egy BMW és egy Porsche versenyzett egymással, kis híján tragédiát okozva.

A jelenség nem elszigetelt, a gyorsulási versenyek már többször előfordultak a belvárosban, vagy épp a Szandai rét környékén is. Ezt mutatja az a hatalmas karambol is, amely április 16-án történt a Tószegi úton, ahol egy autó eddig tisztázatlan körülmények között áttért a szemközti sávba, majd frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő járművel. A karambol után az egyik autó kigyulladt és teljesen kiégett, mindkét jármű vezetője megsérült. A teljes cikket a további részletekkel ide kattintva olvashatja el.

A hétvége sem indult balesetmentesen: öt autó rohant egymásba

Szombaton reggel tömegbaleset történt Jászladány külterületén, a 3227-es út 7-es kilométerszelvényénél. Bár az elsődleges információk még négy érintett járműről szóltak, a helyszíni szemle során kiderült, hogy összesen öt gépkocsi rohant egymásba – tájékoztatta a hírportált a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Három autót tarolt le a gyöngyösi ámokfutó

Súlyos balesetek és megrázó esetek sora rázta meg az elmúlt hónapokban Heves vármegye lakóit is. Közülük is kiemelkedik a gyöngyösi száguldozó esete, aki elképesztő sebességgel okozott brutális karambolt a városban – idézte fel a január elsejei súlyos balesetet a Heol.hu.

A 21 éves férfi egy fekete BMW volánja mögött csaknem 100 kilométer/órás sebességgel száguldozott a városban, amikor elvesztette az uralmát a jármű felett, és több parkoló autónak csapódott, miután megelőzött egy teherautót. Szemtanúk szerint mindössze másodpercek alatt történt minden. Később az is kiderült, hogy a fiatal férfi korábban az interneten menőzött, több videót is megosztott közösségi oldalán, amelyeken veszélyes manőverek közben látható– írja a Heves vármegyei hírportál, amelynek cikkét itt olvashatja el.