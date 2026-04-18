Őrültek a volán mögött: egyre gyakoribb az életveszélyes autóverseny a közutakon

Szolnokon két nagy teljesítményű luxusautó, egy BMW és egy Porsche veszélyes utcai versenye borzolta a kedélyeket, Gyöngyösön pedig egy száguldozó sofőr több járművet is letarolt. A két eset újra ráirányítja a figyelmet a közúti gyorshajtás súlyos kockázataira, amelyek ezúttal is látványos és ijesztő következményekkel jártak.

Magyar Nemzet
Forrás: Szoljon.hu, Heol.hu2026. 04. 18. 11:17
Elég néhány másodperc, és máris látszik, milyen súlyos következménye lehet annak, ha valaki versenypályának nézi a közutat. Az autóverseny az utakon nemcsak felelőtlen, hanem rendkívül veszélyes is, és ennek árát sokszor ártatlan emberek fizetik meg – hívja fel a figyelmet cikkében a Szoljon.

A portál annak apropóján figyelmeztet, hogy nemrég Szolnok belvárosában rögzített megdöbbentő felvételeket egy szabályosan közlekedő autós kamerája: egy BMW és egy Porsche versenyzett egymással, kis híján tragédiát okozva. 

A jelenség nem elszigetelt, a gyorsulási versenyek már többször előfordultak a belvárosban, vagy épp a Szandai rét környékén is. Ezt mutatja az a hatalmas karambol is, amely április 16-án történt a Tószegi úton, ahol egy autó eddig tisztázatlan körülmények között áttért a szemközti sávba, majd frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő járművel. A karambol után az egyik autó kigyulladt és teljesen kiégett, mindkét jármű vezetője megsérült.  A teljes cikket a további részletekkel ide kattintva olvashatja el.

A hétvége sem indult balesetmentesen: öt autó rohant egymásba 

Szombaton reggel tömegbaleset történt Jászladány külterületén, a 3227-es út 7-es kilométerszelvényénél. Bár az elsődleges információk még négy érintett járműről szóltak, a helyszíni szemle során kiderült, hogy összesen öt gépkocsi rohant egymásba – tájékoztatta a hírportált a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Három autót tarolt le a gyöngyösi ámokfutó 

Súlyos balesetek és megrázó esetek sora rázta meg az elmúlt hónapokban Heves vármegye lakóit is. Közülük is kiemelkedik a gyöngyösi száguldozó esete, aki elképesztő sebességgel okozott brutális karambolt a városban – idézte fel a január elsejei súlyos balesetet a Heol.hu. 

A 21 éves férfi egy fekete BMW volánja mögött csaknem 100 kilométer/órás sebességgel száguldozott a városban, amikor elvesztette az uralmát a jármű felett, és több parkoló autónak csapódott, miután megelőzött egy teherautót.  Szemtanúk szerint mindössze másodpercek alatt történt minden. Később az is kiderült, hogy a fiatal férfi korábban az interneten menőzött, több videót is megosztott közösségi oldalán, amelyeken veszélyes manőverek közben látható– írja a Heves vármegyei hírportál, amelynek cikkét itt olvashatja el. 

 

Speedmarathon – a rendőrség lecsapott a gyorshajtókra

Amint arról beszámoltunk, eredményes a rendőrség tavaszi, országos tavaszi traffipaxrazziája. A beérkezett lakossági javaslatok közül a rendőrség 434 helyszínt választott ki és  összesen 1003 helyen állított fel mobil traffipaxot április 15-én, szerdán 6 órától kezdve.

A 24 órás sebesség-ellenőrzést t az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata kezdeményezéséhez csatlakozva végezték. 

Összesen 392 503 jármű sebességét ellenőriztek az akció ideje alatt, közülük 7 391 lépte túl a megengedett legnagyobb sebességet. 

Borítókép: Ámokfutó okozott súlyos balesetet Szolnokon (Fotó: Szoljon.hu/Mészáros János)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
