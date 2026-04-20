Újra volán mögé ült a gyöngyösi baleset okozója a tiltás ellenére

Térfigyelő kamera rögzítette, ahogy Gyöngyösön egy nagy sebességgel száguldó autó parkoló járműveknek csapódott. A gépkocsi az ütközés hatására a levegőbe repült, majd megpördülve ért földet.

2026. 04. 20. 14:01
Egy 21 éves fiatalember 2026 januárjában okozott komoly anyagi kárt Gyöngyösön, miután fekete BMW-jével a Deák Ferenc utcában több parkoló autónak is nekicsapódott. A városi tempót jócskán túllépve, közel 100 km/órás sebességgel száguldó sofőrről utóbb kiderült, hogy már a baleset előtt is rendszeresen figyelmen kívül hagyta a közlekedési szabályokat – írta az Origo.hu.

Már korábban is veszélyesen közlekedett, de a baleset óta sem változtatott a stílusán
Eltiltás alatt is vezet a gyöngyösi baleset okozója

Januárban egy balszerencsés előzés és a száguldozás vezetett ahhoz az ütközéshez, amelyben a fiatal sofőr három autót tört össze, és maga is súlyosan megsérült. Bár a hatóságok a helyszínen bevonták a gyöngyöspatai férfi jogosítványát, ez nem akadályozta meg abban, hogy újra volán mögé üljön.

A helyiek beszámolói szerint az ámokfutó alig két nappal az eset után már egy másik autóval furikázott a városban. 

A sofőr korábban saját maga tett közzé videókat a szabálytalanságairól, amelyek már akkor jelezték, hogy csak idő kérdése egy komolyabb baleset. Miközben az eljárás jelenleg is zajlik, a férfi továbbra is figyelmen kívül hagyja a vezetéstől való eltiltást.

A Magyar Nemzet beszámolója szerint megdöbbentő felvétel készült Békéscsabán, ahol egy megkülönböztető jelzéseit használó rendőrautó súlyos baleset részese volt, miután egy másik járművel összeütközött.

