Bujdosó Andrea lehet a Tisza frakcióvezetője a parlamentben

Hétfőn tartja első ülését a képviselőcsoport.

2026. 04. 18. 9:14
Hétfőn megtartják a Tisza Párt első frakcióülését – közölte Facebook-oldalán Magyar Péter. A pártelnök bejelentette azt is, hogy frakcióvezetőnek Bujdosó Andreát javasolta. A politikus jelenleg a Tisza fővárosi képviselőcsoportját vezeti.

Magyar Péter frakcióvezetőnek Bujdosó Andreát javasolta (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Tegnap egyébként lezajlott a parlamentbe jutott pártok egyeztetése az újonnan megalakuló Országgyűlés munkarendjéről és személyi összetételéről. A tárgyaláson előkészítették az alakuló ülést, a tisztségviselők megválasztását, meghatározzák az ülésrendet, valamint kialakítják az Országgyűlés bizottsági rendszerét. A Tisza Párt tárgyalódelegációját Magyar Péter pártelnök, leendő miniszterelnök vezette. Tagja volt még Velkey György László, Bujdosó Andrea, valamint Melléthei-Barna Márton, akik országgyűlési képviselők lesznek a következő ciklusban.

A Fidesz–KDNP részéről az egyeztetésen jelen volt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Rétvári Bence, a KDNP képviselője, leköszönő államtitkár, Latorcai János, szintén KDNP-s képviselő, az Országgyűlés alelnöke, valamint Simon Kinga, a Fidesz-frakció jogi osztályának vezetője. A Mi Hazánk Mozgalom tárgyalódelegációjának tagja volt Toroczkai László pártelnök, Dúró Dóra, az Országgyűlés alelnöke, illetve Novák Előd képviselő.


A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Kiss Károly
idezojeleksiker

Csatlakoztunk Európához

Kiss Károly avatarja

Az elmúlt tizenhat évet a magyar történelem sikeres korszakának tartom.

