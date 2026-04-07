Üzenetet küldött az olimpiai bajnok úszó a magyaroknak, ezt gondolják át szavazás előtt + videó

Videóüzenetben fordult a választókhoz Czene Attila. Az olimpiai bajnok úszó arra kéri honfitársait, hogy mielőtt április 12-én leadják a voksukat, gondolják át: mennyi mindent tett Orbán Viktor miniszterelnök a hazáért és a kisgyermekes családokért. – Mi is így teszünk, és leadjuk a voksunkat – hangsúlyozta.