Debrecen polgármesterének elege lett Tárkányi Zsolt okoskodásából, úgy tette helyre a tiszást, ahogy még senki

Szálloda és étterem épülhet a debreceni Pálma étterem helyén, a Nagyerdei körút és a Simonyi út sarkán. A leendő tiszás képviselő, Tárkányi Zsolt ez ellen a szállodaberuházás ellen emelt szót. Papp László városvezető szerint a Tisza Párt helyi szereplői úgy mondanak ítéletet Debrecen ügyeiben, hogy közben sem a tulajdonossal, sem az önkormányzattal nem egyeztetnek.

2026. 04. 27. 10:14
Félrevezető a tiszás kommunikáció

Papp szerint éppen ezért különösen ellentmondásos az a politikai kommunikáció, amely a párbeszédet hiányolja, miközben már az első mondatban kész ítéletet mond egy ügyben. 

A polgármester szerint a kijelentés, miszerint „ne épüljön szálloda a Pálma helyén, a Nagyerdő szívében, zöldterületek kárára”, nemcsak megalapozatlan, hanem félrevezető is.

A városvezető szerint a Pálma étterem nem a Nagyerdő szívében, hanem annak szélén, beépített környezetben, a Nagyerdei körút és a Simonyi út sarkán található. Hozzátette: semmilyen fejlesztés nem venne el egyetlen négyzetméter zöldterületet sem a Nagyerdőtől, ezért szerinte valótlan az az állítás, hogy a beruházás a zöldfelületek rovására történne.

Papp László világossá tette: a városvezetésnek nem célja a Pálma étterem átépítése, és az sem cél, hogy a helyén szálloda épüljön. 

Mint írta, a jelenlegi állapot a városvezetés számára elfogadható. A fejlesztési igényt az ingatlan tulajdonosa fogalmazta meg, és arról kizárólag a közgyűlés jogosult dönteni. 

Ha a tulajdonos eláll a szándékától, a testület sem tárgyalja az ügyet.

A polgármester szerint a vita valójában túlmutat egy konkrét ingatlanfejlesztésen: arról szól, hogy ki és milyen felhatalmazással akar dönteni Debrecen jövőjéről. Papp hangsúlyozta, hogy a városvezetés legitimációját a 2024. június 9-i önkormányzati választás adja, ezt pedig a legutóbbi országgyűlési választás eredménye semmilyen módon nem írja felül.

A debreceni polgármester szerint Debrecen ügyeiről továbbra is a város törvényesen megválasztott vezetése és közgyűlése dönt, teljes felhatalmazással, a város fejlődésének szempontjait szem előtt tartva.


