A kiskorú gyerekeit is bevonta a drogbizniszbe a Tiszaalpáron letartóztatott katona

Döbbenetes dologra derült fény a tiszaalpári drograzziáról. A vád szerint a család, amelyre kedden csapta le a rendőrük, a drogkereskedelembe saját kiskorú gyerekeiket is bevonta – írja a Baon.hu.

Forrás: baon.hu2026. 04. 18. 9:40
Amint arról a Baon.hu nyomán beszámoltunk,  a rendőrök kedden csaptak le a tiszaalpári drogterjesztő családra.  

Rendőrségi razzia Tiszaalpáron (Fotó: Baon.hu/Szentirmay Tamás)

A hírportál információi szerint a helyiek azt is tapasztalták, hogy a községháza előtti parkban a család tagjai találkoztak fiatalokkal, akiket egy idő után merev tekintettel, csorgó nyállal láttak az utcán.

A megalapozott gyanú szerint 2025 júniusától a többgyermekes házaspár – amelynek férfi tagja katona – 16 és 17 éves gyermekük, valamint egyikük fiatalkorú barátjának bevonásával különböző kábítószerekkel, marihuánával és „kristállyal” kereskedtek

– közölte az ügyben a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség, amely  18. életévét be nem töltött személy felhasználásával, jelentős mennyiségű, bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmények miatt folytat büntetőeljárást. 

Az ügyben akár életfogytiglani büntetés is szóba jöhet – tudósított a hírportál, amelynek cikkében további részleteket is olvashat.  

Borítókép: Rendőri razziaTiszaalpáron (Fotó: Baon.hu/Szentirmay Tamás)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
