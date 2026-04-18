A kiskorú gyerekeit is bevonta a drogbizniszbe a Tiszaalpáron letartóztatott katona

Amint arról a Baon.hu nyomán beszámoltunk, a rendőrök kedden csaptak le a tiszaalpári drogterjesztő családra.

A hírportál információi szerint a helyiek azt is tapasztalták, hogy a községháza előtti parkban a család tagjai találkoztak fiatalokkal, akiket egy idő után merev tekintettel, csorgó nyállal láttak az utcán.

A megalapozott gyanú szerint 2025 júniusától a többgyermekes házaspár – amelynek férfi tagja katona – 16 és 17 éves gyermekük, valamint egyikük fiatalkorú barátjának bevonásával különböző kábítószerekkel, marihuánával és „kristállyal” kereskedtek

– közölte az ügyben a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség, amely 18. életévét be nem töltött személy felhasználásával, jelentős mennyiségű, bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmények miatt folytat büntetőeljárást.

Az ügyben akár életfogytiglani büntetés is szóba jöhet.