„Emberek közé nem szabad engedni” – Kármán András lesz az új pénzügyminiszter

Kármán Andrást nevezte meg Magyar Péter pénzügyminiszterének a hétfői sajtótájékoztatóján, ahol a Tisza-elnök Kármánon kívül még hat másik leendő miniszterét is bemutatta. A tiszás politikus 1997-től dolgozott a Magyar Nemzeti Banknál, 2010–2011-ben a második Orbán-kormányban a Nemzetgazdasági Minisztérium adó- és pénzügyi szabályozásért felelős államtitkára, 2014-ig az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank igazgatóságának tagja volt. 2017-től az Erste Lakástakarékpénztár Zrt. ügyvezetőjeként és elnökeként dolgozott.

A Tisza vezető gazdaságpolitikusa a párt tavaly nyári nagykanizsai kongresszusán már az első sorban ült, és részt vett a szervezet programjának kidolgozásában.

A bankadó miatt távozhatott

Korábbi sajtóhírek szerint Kármán András a bankadó miatt veszhetett össze a kormánnyal 2011-ben, emiatt kellett távoznia a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári posztjáról. Arról pedig a Mandiner számolt be, hogy tavaly szeptemberben előadást tartott a Corvinus Egyetemen, mindössze egyetlen nappal azután, hogy nyíltan színre lépett volna a Tisza Párt kötelékében a szervezet kötcsei rendezvényén. Itt Kármán nemcsak a sportra, a vallásra, a kultúrára és a vállalkozásokra költött állami pénzeket sokallta, de szót ejtett arról is, hogy az alacsony társaságiadó-kulcs ellenére az adórendszerünk túl bonyolult, nem semleges, torz ösztönzőkkel terhelt, ráadásul tele van különféle szektorális különadókkal.

A lap szerint Kármán András úgy támadta a bankadót, hogy nyárig még az Erste egyik magas beosztású tagja volt, egy olyan banké, amely fizeti a bankadót a nyeresége után. Ezért valószínűsíthető, egy esetleges adóreform esetén a társaságiadó-kulcshoz – és a bankadóhoz is – hozzányúlnának Magyar Péterék. Kármán kikérte magának azonban azt a feltételezést, hogy ő egy külföldi bank fizetett embere lenne.

„Emberek közé nem szabad engedni”

Kármán Andrásról Orbán Viktor is elmondta a véleményét azután, hogy az Indexen kiszivárgott a Tiszának készült megszorítócsomag (a párt tagadta, hogy ez az ő programjuk lenne). Orbán a Facebookon közzétett videójában hangsúlyozta, ismeri a Tisza vezető gazdaságpolitikusát, aki egy bankár, az Ersténél dolgozik. Hozzátette: – Nekem is volt államtitkárom. Egy-másfél év után tettem ki. Egy okos ember, ismeri a számokat, emberek közé nem szabad engedni.