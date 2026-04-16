Beismerő vallomást tett a kárászi gyilkosság elkövetője + videó

Emberölés vádjával folytatnak nyomozást a kárászi késelővel szemben, aki egy idős férfit szúrt meg többször kedden – írja a Bama. A hetvenéves sértettet mentőhelikopterrel szállították kórházba, azonban szerdán életét vesztette.

A 29 éves elkövetőt a lakhelyén fogta el a Mecsek kommandó, majd előállították.

Gyanúsítotti kihallgatásán elismerte a bűncselekményt,

részletes vallomást azonban nem tett. Egyelőre nem tudni, hogy milyen indíttatásból cselekedett. A férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság eredetileg emberölés kísérlete miatt indított eljárást, viszont az áldozat halálával a vád emberölésre változott – közölte a rendőrség.

Fotó: Ladóczki Balázs

