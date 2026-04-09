Friss felmérés: stabil jobboldali többség születhet az egyéni választókerületekben április 12-én

Az Alapjogokért Központ mandátumbecslése alapján az egyéni választókerületek egyértelmű többségében a Fidesz–KDNP jelöltje diadalmaskodhat az április 12-i országgyűlési választáson. A 106 választókerületből 64-ben a Fidesz–KDNP, 35-ben a Tisza arathat sikert, további hét körzetet pedig csatatérként azonosítottak. A jobboldali győzelem várható mértéke a választási rendszer egyéni ágán abba az irányba mutat, hogy Orbán Viktor ismételten stabil parlamenti háttérrel rendelkező kormányt alakíthat április 12-e után, amely képes Magyarországot kívül tartani a háborún, az energiaválság korában fenntartani az olcsó orosz olajat és gázt is magában foglaló többirányú beszerzési stratégiát, valamint a rezsicsökkentésen túlmenően az egykulcsos adó és adókedvezmények jelenlegi rendszerét is.

(Forrás: Alapjogokért Központ)

A figyelembe vett adatok és információk az Alapjogokért Központ szerint megerősítik azt a képet, amely szerint a jobboldal erősségét a vidéki, rurálisabb körzetek jelentik, míg a Tisza Párt szavazói az urbánusabb körzetekben felülreprezentáltak, továbbá a budapesti agglomerációban, ahol jól azonosítható szerepe van a koronavírus-járvány hatására a fővárosból indult kiköltözési hullámnak.

Vas, Zala, Somogy, Baranya, Nógrád és Heves vármegyékben egyaránt jó esély van arra, hogy tarolni fog a jobboldal, míg Budapest teljes területén, továbbá Pest és Csongrád-Csanád vármegye választókerületeinek többségében az ellenzéki szereplők kerülhetnek előnybe. A központ értékelése szerint nyílt küzdelem zajlik, így választási csatatérnek tekinthető Bácsi-Kiskun vármegye 2. számú, Békés vármegye 1. és 4. számú, Komárom vármegye 1. számú, Pest vármegye 7. és 8. számú, valamint Veszprém vármegye 2. számú választókerülete.

A mandátumelosztási becslés alapját egy választókerületi szintű, többváltozós értékelési modell képezi, amely – a jelenlegi választókerületi határokat figyelembe véve – a 2022-es országgyűlési választás egyéni és listás eredményeit, a két adatsor közötti eltérést, a 2024-es európai parlamenti és önkormányzati választás adatait, a körzetek politikai megtartottságát, valamint a legfrissebb választási indikátorokat – többek között helyi közvélemény-kutatásokat – integrálja egy egységes pontozási rendszerbe, figyelembe véve az adott választókerület szocidemográfiai tényezőit, az elmúlt években azonosítható helyi politikai folyamatokat és természetesen a 2022 előtti választástörténeti előzményeket is. Az így előálló összpontszám lehetővé teszi a 106 egyéni választókerület rangsorolását és kategorizálását „Fidesz–KDNP”, „csatatér”, „Tisza”, valamint „egyéb ellenzéki körzetek” szerint.