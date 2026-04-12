Gratulált ellenfelének Fazekas Csilla

A Fidesz–KDNP jelöltje elismerte vereségét, és gratulált a tiszás Tanács Zoltán győzelméhez az I. kerületben.

„A választók úgy döntöttek, hogy a választókerület képviseletét másra bízzák. Gratulálok Tanács Zoltánnak és eredményes munkát kívánok!” – írta közösségi oldalán Fazekas Csilla.

A politikus köszönetet mondott segítőinek és szavazóinak, egyúttal jelezte, hogy a jövőben is Budavárért kíván dolgozni.

Fazekas Csilla egyébként az I. kerület alpolgármestere, a szavazatok jelenlegi feldolgozottsága mellett 62-31 arányban veszített tiszás ellenfelével szemben.

Rekordrészvétellel zárult a 2026-os országgyűlési választás: a 18.30-as adatok szerint a választók 77,8 százaléka járult az urnák elé, ami minden korábbi eredményt felülmúlt. A nap során végig kiemelkedően magas volt az aktivitás, Budapest belső kerületeiben pedig különösen magas részvételi arányt mértek.