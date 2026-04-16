üzemanyagMOL

Hazánk zavartalan üzemanyag-ellátása továbbra is biztosított

Magyar Péter Kapitány István és Kármán András társaságában tárgyalt Hernádi Zsolttal és a MOL felső vezetésével. 

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 22:04
Fotó: MTI/Balogh Zoltán
A MOL megerősítette, hogy hazánk zavartalan üzemanyag-ellátása a turbulens világpiaci helyzet ellenére is biztosított. Erről osztott meg egy bejegyzést Magyar Péter a közösségi oldalán, aki Kapitány István és Kármán András társaságában tárgyalt Hernádi Zsolttal és a MOL felső vezetésével. 

Százhalombatta, 2025. október 21. A Mol százhalombattai Dunai Finomítója 2025. október 21-én. A Mol megerősítette, hogy előző nap éjjel tűz ütött ki a finomító AV3-as üzemében. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, és jelenleg is dolgoznak a terület biztosításán. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják. A kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan újraindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket. MTI/Hegedüs Róbert
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A Tisza Párt elnöke elmondta, hogy a védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén fent kívánjuk tartani az új kormány megalakulása után is, úgy hogy ez a magyar költségvetésre ne jelentsen plusz terhet. 

Majd – ahogy a választás megnyerése óta már megszokottá vált – most is követelőzni kezdett. 

Arra szólította fel Orbán Viktor, hogy az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó csökkentéséről hozott és április 30-án lejáró rendelkezést a kormány május 30-ig hosszabbítsa meg. A követelőző hangnem azonban inkább csak erőfitogtatás Magyar Péter részérő, hiszen a kormány feltehetően amúgy is meghosszabbítaná, ugyanis többször elmondta már a kormány, hogy kiáll amellett, hogy a magyar emberek olcsóbban tankolhassanak.

A következő kormányalapításra felkért párt vezetője arról is beszámolt, hogy tárgyalt a MOL osztalékkifizetéséről is és ismertette a Tisza-kormány terveit is. A MOL a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően fog eljárni. A MOL vezetése harmadik negyedéves osztalékkifizetést fog javasolni a vállalat Igazgatóságának – tette hozzá.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekMagyar Péter

El a kezekkel a közjogi méltóságoktól!

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Rendkívül kockázatos Magyar Péter azon szándéka, hogy a köztársasági elnököt mandátumának letelte előtt elmozdítsa.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
