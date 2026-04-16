Hazánk zavartalan üzemanyag-ellátása továbbra is biztosított

A MOL megerősítette, hogy hazánk zavartalan üzemanyag-ellátása a turbulens világpiaci helyzet ellenére is biztosított. Erről osztott meg egy bejegyzést Magyar Péter a közösségi oldalán, aki Kapitány István és Kármán András társaságában tárgyalt Hernádi Zsolttal és a MOL felső vezetésével.

A Tisza Párt elnöke elmondta, hogy a védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén fent kívánjuk tartani az új kormány megalakulása után is, úgy hogy ez a magyar költségvetésre ne jelentsen plusz terhet.

Majd – ahogy a választás megnyerése óta már megszokottá vált – most is követelőzni kezdett.

Arra szólította fel Orbán Viktor, hogy az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó csökkentéséről hozott és április 30-án lejáró rendelkezést a kormány május 30-ig hosszabbítsa meg. A követelőző hangnem azonban inkább csak erőfitogtatás Magyar Péter részérő, hiszen a kormány feltehetően amúgy is meghosszabbítaná, ugyanis többször elmondta már a kormány, hogy kiáll amellett, hogy a magyar emberek olcsóbban tankolhassanak.

A következő kormányalapításra felkért párt vezetője arról is beszámolt, hogy tárgyalt a MOL osztalékkifizetéséről is és ismertette a Tisza-kormány terveit is. A MOL a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően fog eljárni. A MOL vezetése harmadik negyedéves osztalékkifizetést fog javasolni a vállalat Igazgatóságának – tette hozzá.