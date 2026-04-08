A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárást folytat emberölés bűntette miatt – adta hírül a rendőrségi portál.
Holtan találtak egy nőt Pest vármegyében, mutatjuk a feltételezett gyilkos fotóját
A rendőrség keresi az elkövetőt.
Egy nőt 2026. április 6-án találtak holtan a szigethalmi otthonában. A gyanú szerint a sértettet a férje, a 41 éves Fajta Norbert bántalmazta, és a 37 éves nő életét vesztette.
A férfi felkutatására tett eddigi intézkedések nem vezettek eredményre, ezért a nyomozók elrendelték a körözését.
További Belföld híreink
A Pest vármegyei nyomozók kérik, hogy akik Fajta Norbertet látták, jelenlegi tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-2896-os telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívón.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!