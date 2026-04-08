Rendkívüli

Orbán Viktor határozott választ adott Brüsszelnek: Nem engedjük el a védett árakat, mert a terhek a családok nyakába hullanának vissza + videó

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
börtönorvosnagymama

Börtönbe küldenék a nagymamát, aki beleverte az ajtóba az egyik orvos fejét Pécsen

Első fokon két év börtönbüntetést szabott ki a Pécsi Járásbíróság egy nőre, aki egy gyermekorvost és egy ápolót bántalmazott egy pécsi klinikán 2024 őszén – közölte a Pécsi Törvényszék.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 08. 14:33
illusztráció
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A vádlott azt hitte, hogy a 2024 szeptemberében született unokáján anélkül végeztek el orvosi beavatkozást, hogy a gyermek törvényes képviselője erre engedélyt adott volna.

A nő október 2-án este jelent meg a pécsi klinika egyik osztályán, majd az ügyeletes gyermekorvost trágár módon szidalmazta, emelt hangon kérte számon amiatt, amiért az ott gyógykezelt unokája halántéki vénájába branült vezettek. A nő a szidalmazás közben az orvost nyakánál fogva ragadta meg, majd fejét az orvosi szoba ajtajába verte.

Az orvos segítségére sietett az ügyeletes szakápoló, ennek köszönhetően a doktornő az orvosi szobába tudott menekülni, hogy rendőri segítséget kérjen, mire a vádlott az ápolónőt ragadta torkon és az ő torkára szorított rá. A vádlottat végül egy harmadik dolgozó, egy másik ügyeletes szakápoló nő fékezte meg.

A nőt mintegy húsz perccel az orvost ért támadást követően, a gyermekorvos bejelentése alapján vonták rendőri intézkedés alá.

A bíróság közleménye szerint a vádlott unokájának vénájába azért vezettek branült, mert felmerült annak gyanúja, hogy az édesanyja révén herpes simplex vírussal fertőződhetett, és a branül a gyermek folyamatos gyógyszerrel való ellátását könnyítette meg.

A gyermekorvos az őt ért bántalmazás következtében nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, a nyakán és hajas fejbőrén zúzódások keletkeztek, míg az ápolót horzsolások érték.

A Pécsi Járásbíróság a vádlottat közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és két rendbeli könnyű testi sértés miatt – halmazati büntetésül – két év börtönre ítélte. A vádlott és védője elsődlegesen felmentés, másodlagosan enyhítés, az ügyész pedig a büntetés súlyosítása érdekében jelentett be fellebbezést, így az ítélet nem jogerős.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekválasztás

Bayer Zsolt: Választás előtt 2. rész – A generációkról

Bayer Zsolt avatarja

Gyertek, normális fiatalok! A haza számít rátok, ezeregyszáz év históriája és hagyománya benneteket vár.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu