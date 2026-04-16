Hont András nagy ígéretet tett Magyar Péterrel kapcsolatban

A Tisza Párt kormányalakítása során Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatója vált az oktatási tárca legesélyesebb jelöltjévé. Kinevezése komoly politikai vitát váltott ki, miután fény derült korábbi PR-igazgatói tisztségére a Habony Árpádhoz köthető Nézőpont Intézet jogelődjénél.

2026. 04. 16. 18:18
A 2026-os kormányalakítási folyamat egyik legfontosabb személyi kérdése az oktatási tárca vezetése, amelyre a legfrissebb információk szerint Rubovszky Rita a legesélyesebb jelölt.

Rubovszky Rita (Forrás: Facebook)

A szakember jelenleg a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatójaként tevékenykedik, korábban pedig a Patrona Hungariae Gimnázium főigazgatói posztját töltötte be, így jelentős tapasztalata van az egyházi oktatásirányítás területén.

A lehetséges kinevezésre Hont András újságíró reagált, aki bejegyzésében Rubovszky szakmai múltjának egy eddig kevésbé hangsúlyozott elemére hívta fel a figyelmet: a jelölt korábban az Europtimus Rt. PR-igazgatója volt, amely cég a Habony Árpád nevéhez köthető Nézőpont Intézet jogelődjeként ismert.

Hont András hangsúlyozta, hogy a miniszterek kiválasztása és felkérése az új miniszterelnök, Magyar Péter kizárólagos hatásköre és felelőssége. Az újságíró szerint bár a jelölt korábbi üzleti és politikai kötődései vitákat generálhatnak, a választáson szerzett több mint hárommillió szavazat olyan legitimációt ad a kormányfőnek, amely feljogosítja saját csapatának összeállítására. Hont közölte továbbá, hogy a választási eredmények tükrében a jövőben a nevén nevezi a törvényesen megválasztott miniszterelnököt, a személyi döntések bírálatát pedig a politikai realitásokhoz köti. 

Eddig egyébként következetesen selyemmajomnak nevezte Magyar Pétert. 

Borítókép: Orbán Viktor Hont András vendége volt (Forrás: Facebook)


A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekMagyar Péter

El a kezekkel a közjogi méltóságoktól!

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Rendkívül kockázatos Magyar Péter azon szándéka, hogy a köztársasági elnököt mandátumának letelte előtt elmozdítsa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu