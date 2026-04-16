Hont András nagy ígéretet tett Magyar Péterrel kapcsolatban

A 2026-os kormányalakítási folyamat egyik legfontosabb személyi kérdése az oktatási tárca vezetése, amelyre a legfrissebb információk szerint Rubovszky Rita a legesélyesebb jelölt.

A szakember jelenleg a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatójaként tevékenykedik, korábban pedig a Patrona Hungariae Gimnázium főigazgatói posztját töltötte be, így jelentős tapasztalata van az egyházi oktatásirányítás területén.

A lehetséges kinevezésre Hont András újságíró reagált, aki bejegyzésében Rubovszky szakmai múltjának egy eddig kevésbé hangsúlyozott elemére hívta fel a figyelmet: a jelölt korábban az Europtimus Rt. PR-igazgatója volt, amely cég a Habony Árpád nevéhez köthető Nézőpont Intézet jogelődjeként ismert.

Hont András hangsúlyozta, hogy a miniszterek kiválasztása és felkérése az új miniszterelnök, Magyar Péter kizárólagos hatásköre és felelőssége. Az újságíró szerint bár a jelölt korábbi üzleti és politikai kötődései vitákat generálhatnak, a választáson szerzett több mint hárommillió szavazat olyan legitimációt ad a kormányfőnek, amely feljogosítja saját csapatának összeállítására. Hont közölte továbbá, hogy a választási eredmények tükrében a jövőben a nevén nevezi a törvényesen megválasztott miniszterelnököt, a személyi döntések bírálatát pedig a politikai realitásokhoz köti.

Eddig egyébként következetesen selyemmajomnak nevezte Magyar Pétert.