Új partnerség a tehetséges roma hallgatók támogatására

A tehetséges roma hallgatók támogatása és a tudományos életpálya iránti érdeklődés erősítése áll annak az együttműködésnek a középpontjában, amelyet a nemzetközi roma napon írt alá a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) és a Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium (JRSZ). Az új partnerség révén a HUN-REN tizenöt intézetből álló kutatóhálózata és világszínvonalú szakmai közege lehetőséget kínál arra, hogy az érdeklődő roma szakkollégisták közelről megismerjék az innováció és a tudomány világát, valamint inspirációt merítsenek a kutatói pálya perspektíváiból. A HUN-REN és a JRSZ abban bízik, hogy az együttműködés hosszú távon hozzájárul a nyitott és befogadó hazai tudományos közösség további erősödéséhez, és ahhoz, hogy minél több tehetséges fiatal indulhasson el a kutatói életpálya felé. A megállapodást ünnepélyes keretek között írta alá Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke és Oláh Zsolt, a JRSZ rektora.

Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium keresztény alapokra és jezsuita hagyományokra épülő tehetséggondozó intézmény. Illusztráció. Fotó: DBenitostock/Moment RF

A partnerség keretében a szakkollégista hallgatók már tanulmányaik során közvetlen betekintést nyernek a magyar kutatók munkájába. Közelebbről megismerhetik a HUN-REN tizenöt kutatási intézményének működését és kutatási tevékenységeit, szakmai gyakorlatok és gyakornoki programok révén tapasztalatot szerezhetnek a kutatási környezetben és a HUN-REN központi szervezeténél. A felek emellett kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a HUN-REN fiatalok tudományos érdeklődését erősítő programjai szélesebb kört érjenek el, és a szakkollégisták részt vehessenek a kutatóhálózat szakmai konferenciáin, rendezvényein.

Az együttműködés középpontjában a Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium hallgatóinak szakmai fejlődése és tudományos pályaorientációjának támogatása áll. Közös cél, hogy a hallgatók minél szélesebb körű ismeretekkel és olyan kompetenciákkal gazdagodjanak, amelyekkel sikeresen építhetik jövőjüket – akár a tudományos pályát választva.

A 2011-ben alapított Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium keresztény alapokra és jezsuita hagyományokra épülő tehetséggondozó intézmény. Hallgatói a kollégium vezetésének és oktatóinak támogatásával a roma közösség, az egyház és a többségi társadalom metszetében alakítják saját jövőjüket. A szakkollégiumban a lelkiségi, közéleti, romológiai kurzusokon felül mentorációval, nyelvtanfolyamokkal, tréningekkel, közösségi vitaestekkel és kulturális programokkal segítik a diákokat abban, hogy minél szélesebb körű ismeretek és az életben való sikeres helytálláshoz szükséges kompetenciák birtokában, kritikai gondolkodással és egészséges roma-magyar identitástudattal léphessenek ki a munkaerőpiacra, akár éppen a tudományos pályára.