Borongós, hűvös idővel köszönt ránk a Föld napja + videó

Hűvös, szeles időjárást tartogat a Föld napja, amelyet 1990 óta ünnepelünk meg Magyarországon.
A felhős tájakon lassan gomolyosodik a felhőzet, másutt pedig a napsütés mellett egyre több gomolyfelhő képződik, melyek délutánra jobban összeállnak erősen felhős időszakokat okozva – írja előrejelzésében a HungaroMet.
Csapadék általában nem valószínű, de délnyugaton helyenként kisebb eső, zápor még előfordulhat. Az északi szelet nagy területen kísérik élénk lökések.
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 13 és 17 fok között alakul.
Késő estére 1 és 10 fok közé hűl le a levegő.
Érkezik a felmelegedés, de már készülődik az újabb hidegfront
Csütörtökön fátyol-és gomolyfelhők zavarják a napsütést – főleg északkeleten. Eső nem várható. Az északnyugati szél többfelé megerősödik.
15 és 21 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.
Pénteken a Dunántúlon napos, míg a keleti tájakon erősen gomolyfelhős időre van kilátás – ezeken a tájakon zápor is előfordulhat. Erős marad a légmozgás. 18 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.
Szombaton nem lesz lényeges változás az időjárásunkban: a Dunántúlon inkább naposabb, a Dunától keletre inkább gomolyfelhős lesz az ég.
15 és 22 fok közé melegszik a levegő.
Vasárnap többórás napsütés valószínű felhőátvonulásokkal, csapadék nélkül. Az északnyugati szél megerősödik. 15–17 fok közé esik vissza a hőmérséklet – olvasható a Köpönyegen.
Az időjárásról a Magyar Nemzet tematikus oldalán olvashat részleteket.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!