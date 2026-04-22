Borongós, hűvös idővel köszönt ránk a Föld napja + videó

Hűvös, szeles időjárást tartogat a Föld napja, amelyet 1990 óta ünnepelünk meg Magyarországon.

A felhős tájakon lassan gomolyosodik a felhőzet, másutt pedig a napsütés mellett egyre több gomolyfelhő képződik, melyek délutánra jobban összeállnak erősen felhős időszakokat okozva – írja előrejelzésében a HungaroMet.

Csapadék általában nem valószínű, de délnyugaton helyenként kisebb eső, zápor még előfordulhat. Az északi szelet nagy területen kísérik élénk lökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 13 és 17 fok között alakul.

Késő estére 1 és 10 fok közé hűl le a levegő.

Forrás: HungaroMet

Érkezik a felmelegedés, de már készülődik az újabb hidegfront

Csütörtökön fátyol-és gomolyfelhők zavarják a napsütést – főleg északkeleten. Eső nem várható. Az északnyugati szél többfelé megerősödik.

15 és 21 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Pénteken a Dunántúlon napos, míg a keleti tájakon erősen gomolyfelhős időre van kilátás – ezeken a tájakon zápor is előfordulhat. Erős marad a légmozgás. 18 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.

Szombaton nem lesz lényeges változás az időjárásunkban: a Dunántúlon inkább naposabb, a Dunától keletre inkább gomolyfelhős lesz az ég.

15 és 22 fok közé melegszik a levegő.

Vasárnap többórás napsütés valószínű felhőátvonulásokkal, csapadék nélkül. Az északnyugati szél megerősödik. 15–17 fok közé esik vissza a hőmérséklet – olvasható a Köpönyegen.

