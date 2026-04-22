Borongós, hűvös idővel köszönt ránk a Föld napja + videó

A Föld napján a napsütést gyakran szűrik meg a gomolyfelhők. Délnyugaton elszórtan előfordulhat kisebb eső vagy zápor, az északi szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 13 és 17 fok között alakul.

Magyar Nemzet
Forrás: HungaroMet, Köpönyeg2026. 04. 22. 6:31
Hűvös, szeles időjárást tartogat a Föld napja, amelyet 1990 óta ünnepelünk meg Magyarországon. 

A felhős tájakon lassan gomolyosodik a felhőzet, másutt pedig a napsütés mellett egyre több gomolyfelhő képződik, melyek délutánra jobban összeállnak erősen felhős időszakokat okozva – írja előrejelzésében a HungaroMet. 

Csapadék általában nem valószínű, de délnyugaton helyenként kisebb eső, zápor még előfordulhat. Az északi szelet nagy területen kísérik élénk lökések. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 13 és 17 fok között alakul.

 Késő estére 1 és 10 fok közé hűl le a levegő.

Forrás: HungaroMet

Érkezik a felmelegedés, de már készülődik az újabb hidegfront

Csütörtökön fátyol-és gomolyfelhők zavarják a napsütést – főleg északkeleten. Eső nem várható. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. 

15 és 21 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Pénteken a Dunántúlon napos, míg a keleti tájakon erősen gomolyfelhős időre van kilátás – ezeken a tájakon zápor is előfordulhat. Erős marad a légmozgás. 18 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők. 

Szombaton nem lesz lényeges változás az időjárásunkban: a Dunántúlon inkább naposabb, a Dunától keletre inkább gomolyfelhős lesz az ég. 

15 és 22 fok közé melegszik a levegő. 

Vasárnap többórás napsütés valószínű felhőátvonulásokkal, csapadék nélkül. Az északnyugati szél megerősödik. 15–17 fok közé esik vissza a hőmérséklet – olvasható a Köpönyegen.

Az időjárásról a Magyar Nemzet tematikus oldalán olvashat részleteket. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MW/Szendi Péter)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
