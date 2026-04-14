Lopott autóval indult útnak az ittas sofőr, mert nem volt pénze buszjegyre – baleset lett a vége

Szokatlan és tanulságos eset történt Szolnokon, amikor egy ittas sofőr úgy próbált meg hazajutni, hogy egy járó motorral hagyott autóval egyszerűen elhajtott a buszpályaudvar közeléből. A rövidre zárt megoldás azonban gyorsan rendőrségi üggyé vált – írta a Szoljon.hu.

Elhamarkodott döntést hozott egy ittas sofőr.

Az eset április 10-én, nem sokkal éjfél után történt. A 35 éves férfi italozást követően úgy döntött, nem vár tovább, és kihasználva a lehetőséget, beült egy őrizetlenül hagyott, járó motorú gépkocsiba, majd elhajtott vele.

A jármű tulajdonosa rövid időn belül észlelte a lopást, a rendőrség pedig azonnal megkezdte a felkutatást. A férfi Pest vármegye irányába haladt, azonban Tápiószele külterületén balesetet szenvedett, amelynek során megsérült.

Az intézkedő rendőrök a helyszínen elfogták a sofőrt. Az alkoholszonda pozitív eredményt mutatott, így egyértelművé vált, hogy a férfi ittasan vezetett. A kihallgatás során azzal védekezett, hogy nem volt pénze buszjegyre, ezért döntött úgy, hogy az autóval próbál hazajutni, annak ellenére, hogy még az útirányt is eltévesztette. Az is kiderült, hogy a férfi nem rendelkezett érvényes vezetői engedéllyel, így több bűncselekmény miatt is felelnie kell. A hatóságok őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte letartóztatását.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Police.hu)