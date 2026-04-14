Lopott autóval indult útnak az ittas sofőr, mert nem volt pénze buszjegyre – baleset lett a vége

Egy pillanatnyi döntés elég volt ahhoz, hogy egy hétköznapi helyzetből súlyos bűncselekmény legyen. Egy ittas sofőr története jól példázza, milyen következményekkel járhat a felelőtlen viselkedés.

Munkatársunktól
2026. 04. 14. 16:09
Szokatlan és tanulságos eset történt Szolnokon, amikor egy ittas sofőr úgy próbált meg hazajutni, hogy egy járó motorral hagyott autóval egyszerűen elhajtott a buszpályaudvar közeléből. A rövidre zárt megoldás azonban gyorsan rendőrségi üggyé vált – írta a Szoljon.hu.

Elhamarkodott döntést hozott az ittas sofőr
Fotó: Pixabay

Az eset április 10-én, nem sokkal éjfél után történt. A 35 éves férfi italozást követően úgy döntött, nem vár tovább, és kihasználva a lehetőséget, beült egy őrizetlenül hagyott, járó motorú gépkocsiba, majd elhajtott vele.

A jármű tulajdonosa rövid időn belül észlelte a lopást, a rendőrség pedig azonnal megkezdte a felkutatást. A férfi Pest vármegye irányába haladt, azonban Tápiószele külterületén balesetet szenvedett, amelynek során megsérült.

Az intézkedő rendőrök a helyszínen elfogták a sofőrt. Az alkoholszonda pozitív eredményt mutatott, így egyértelművé vált, hogy a férfi ittasan vezetett. A kihallgatás során azzal védekezett, hogy nem volt pénze buszjegyre, ezért döntött úgy, hogy az autóval próbál hazajutni, annak ellenére, hogy még az útirányt is eltévesztette. Az is kiderült, hogy a férfi nem rendelkezett érvényes vezetői engedéllyel, így több bűncselekmény miatt is felelnie kell. A hatóságok őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte letartóztatását.

Egy közelmúltban történt eset során pedig ittasan sodort el egy motorost az a 28 éves férfi, aki megállás nélkül továbbhajtott Székesfehérváron. Nem ez volt az egyetlen baleset, amelyet rövid időn belül okozott a városban.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Police.hu)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
