Indul a kampányhajrá, öt Lázárinfó egy nap alatt

„Indul a kampányhajrá. Még több helyszín, még több kézfogás, még több beszélgetés. Együtt győzni fogunk” – írta közösségi oldalán Lázár János. Az építési és a közlekedési miniszter a Lázárinfó Expresszel járja az országot, és kedden öt helyszínre látogat. A tárcavezető reggel Berettyóújfalun kezdett, utána jön 11-kor Létavértes, egykor Nyírbogát, négykor Sajószentpéter és este hatkor Hangony.



A Tisza egyik gyengesége, hogy

míg Magyar Péter egyedül járja az országot, addig Orbán Viktor mellett például csak Lázár János ma öt Lázárinfót is tart

– hívta fel a figyelmet Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint míg a baloldali elemzők el vannak ájulva attól, hogy Magyar Péter mennyi kampányeseményt tart, ez valójában a Tisza gyengeségéről árulkodik. Azt mutatja, hogy a Tiszában Magyar Péteren kívül nincsen senki más, aki értékelhető kampányeseményeket tudna tartani.

– Magyar Péter még az egyéni jelöltjeit sem igazán engedi a nyilvánosság elé, a legtöbb egyéni körzetben nem is találkoznak a választók a Tisza jelölteivel, legfeljebb akkor, amikor Magyar Péter a körzetbe látogat. Ez sem sikerül mindig a legjobban, volt például olyan jelöltje, aki még a település nevét sem tudta kimondani. Ezzel szemben a Fidesz jelöltjei országszerte rengeteg rendezvényt tartanak, találkoznak a választókkal – hangsúlyozza Deák Dániel. Az elemző szerint

Orbán Anitát csak néhány külföldi helyszínre küldték el, ahová még a Tiszával baráti viszonyt ápoló Telex propagandistáit sem engedték be.

Kapitány István ugyan tartott pár eseményt, de azok kevés érdeklődött vonzottak, ráadásul nem volt bennük sok köszönet: a Tisza gazdasági miniszterjelöltje például a rezsicsökkentés és a védett ár kivezetéséről beszélt. Ez is mutatja, hogy Magyar Péter érdemben nem számíthat a saját embereire sem.

– Orbán Viktor országjárása rendkívül sikeres, múlt héten például Szombathelyen gigantikus tömeg gyűlt össze a kampányrendezvényén. A miniszterelnöknek ráadásul több olyan ütőképes embere van, akik önállóan is megállják a helyüket és kifejezetten sikeres kampányrendezvényeket tartanak. Ilyen ember Szijjártó Péter és Lázár János is – mondta. Deák Dániel azt is hangsúlyozta: Lázár János ma Berettyóújfalu, Létavértes, Nyírbogát, Sajószentpéter és Hangony településeken tart Lázárinfót, miközben

Orbán Viktor miniszterelnök az amerikai alelnököt fogadja és Budapesten tartanak közös nagygyűlést.

Ezzel párhuzamosan zajlik az egyéni jelöltek kampánya, több miniszter és országosan ismert politikus, mint például Kocsis Máté is járja az országot.