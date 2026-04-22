Kemencét építene a kertjében? Erre mindenképp figyeljen oda, különben milliókat bukhat

Sokan bele sem gondolnak, mekkora anyagi kockázatot vállalnak egy-egy kerti beruházással. Régen elég volt néhány tégla, pár nagyobb kő és egy bográcsállvány, ma viszont sokan már állandó, komoly szerkezeteket építenek a kertbe – írja a Boon.hu.

A lap megtudta, ma már egy komolyabb kerti kemence és mellette egy grill vagy bográcshely felépítése – még akkor is, ha a család saját kezűleg végzi a munkát – az alapanyagok minőségétől, mennyiségétől és a szállítási költségektől függően 3,5 és ötmillió forint között mozoghat.

A nyílt lánggal működő berendezések építése előtt azonban fontos tisztában lenni a szabályokkal is. Az Országos tűzvédelmi szabályzat és a helyi építési előírások pontosan meghatározzák a szomszéd telkétől vagy házától való távolságot, amely jellemzően három méter. Egy rosszul megválasztott helyszín nemcsak bosszúság, hanem komoly pénzügyi veszteség. Ha a hatóság a védőtávolság hiánya miatt bontásra kötelez, a befektetett milliók és a rengeteg munkaóra napok alatt a sittes konténerben végezheti – hívja fel a figyelmet cikkében a Boon.hu.

