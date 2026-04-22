Kemencét építene a kertjében? Erre mindenképp figyeljen oda, különben milliókat bukhat

Manapság egyre divatosabb, hogy a bogrács helyett komplett kültéri konyhák, kemencék épülnek a családi házak udvarán. Azonban a rossz helyre épült kerti kemencét a hatóság elbontathatja, a bosszúságon kívül komoly anyagi veszteséget is okozva a tulajdonosnak.

Forrás: boon.hu2026. 04. 22. 8:23
Sokan bele sem gondolnak, mekkora anyagi kockázatot vállalnak egy-egy kerti beruházással. Régen elég volt néhány tégla, pár nagyobb kő és egy bográcsállvány, ma viszont sokan már állandó, komoly szerkezeteket építenek a kertbe – írja a Boon.hu. 

Modern outdoor kitchen area featuring a built in stainless steel gas grill with a black countertop and stone veneer walls under a clear blue sky
Nem mindegy, hova építjük a kertben a kültéri konyhát. Forrás: Shutterstock

A lap megtudta, ma már egy komolyabb kerti kemence és mellette egy grill vagy bográcshely felépítése – még akkor is, ha a család saját kezűleg végzi a munkát – az alapanyagok minőségétől, mennyiségétől és a szállítási költségektől függően 3,5 és ötmillió forint között mozoghat. 

A nyílt lánggal működő berendezések építése előtt azonban fontos tisztában lenni a szabályokkal is. Az Országos tűzvédelmi szabályzat és a helyi építési előírások pontosan meghatározzák a szomszéd telkétől vagy házától való távolságot, amely jellemzően három méter. Egy rosszul megválasztott helyszín nemcsak bosszúság, hanem komoly pénzügyi veszteség. Ha a hatóság a védőtávolság hiánya miatt bontásra kötelez, a befektetett milliók és a rengeteg munkaóra napok alatt a sittes konténerben végezheti – hívja fel a figyelmet cikkében a Boon.hu.

Hogy mire érdemes figyelni még tűzvédelmi szempontból, valamint a jó szomszédi viszony fenntartása érdekében, arról ide kattintva olvashat bővebben.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza Párt

Magyar Péter képviselője videóban mutatta meg, hogyan kell kilőni a jobboldali sajtósokat

Odrobina Kristóf avatarja

Készüljünk fel, ilyen világot teremtett a Tisza Párt hergelése.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu