Erre nem kellett sokat várni Magyar Péteréknek: Brüsszel bírósága elkaszálta a magyar gyermekvédelmi törvényt

Összenő, ami összetartozik: Lendvai Ildikó elolvadt a tiszás Bujdosó Andrea képességeitől

Szakmainak szánta bejegyzését Lendvai Ildikó, ám írása, amelyben Bujdosó Andreát „felkészült, tájékozott, okos”, a vezetésben tapasztaltként, nem „nyomógombgép"-ként jellemezte, sokkal inkább parttalan áradozás, semmint objektív elemzés. „Hajrá Andrea! – ha nem haragszol, hogy így szólítalak” – bizalmaskodott az egykori cenzor, az MSZP volt elnöke.

Forrás: Facebook2026. 04. 21. 12:13
Hosszú Facebook-bejegyzést szentelt Bujdosó Andreának a mára már a politikai süllyesztőbe került MSZP  exelnöke, Lendvai Ildikó, annak apropóján, hogy a tiszás politikus fővárosiból parlamenti frakcióvezetővé avanzsált.

„Ez itt egy szakmai bejegyzés, valószínűleg kevesebbeket érdekel ” – indította Lendvai a posztját, amelyet azzal folytatott, hogy tudomása szerint ő volt az első női frakcióvezető a rendszerváltást követően, így ebben a minőségében örvend Bujdosó megbízatásának. A volt cenzor ezután kifejti, hogy nem azért örvend, mert Bujdosó nő, mert – véleménye szerint– „nem mintha a politikai teljesítményben számítana az ember neme”, gyorsan hozzáfűzve, hogy „A parlamenti munkában semmiképp: ott sem előnyt, sem hátrányt nem jelent”.

Ennek viszont ellentmond az, amikor a személyes tapasztalatait ecsetelve arról értekezik, hogy „ha úgy vesszük, női mivoltom inkább még előnyömre is vált”, mert legalább felismerték. Azt is megjegyzi, ő nem volt „ galambtermészetű, sokkal inkább replikázó, éles nyelvű, olykor gúnyos, ha úgy tetszik izgága, minden lében kanál, és a közvéleménykutatások szerint a pártállások függvényében mindenképpen megosztó”, nem olyan, mint utóda. 

Úgy nézem, Bujdosó Andrea ennél higgadtabb természet

– fogalmazott Lendvai, aki ezután az emancipációról, „az országos politikát formáló nők példájáról” is említést tesz. 

Szóval örülök, és szurkolok. Abban biztos vagyok, hogy Bujdosó Andrea felkészült, tájékozott, okos ember. Vezetői tapasztalata is sok van, a gazdaságban bizonyította, hogy bírja a versenyt, és megtanult emberekkel bánni. Ezek mind fontos képességek

– dicséri a tiszás politikust nem minden elfogultság nélkül Lendvai, majd egy kis ingyen felkészítőt tart abból, hogy mi a különbség a fővárosi és a parlamenti frakcióvezető feladatköre között. 

Hajrá Andrea! – ha nem haragszol, hogy így szólítalak. Légy sikeres, mindnyájunk érdekében! Tudom, hogy az leszel. Muszáj. Az ország nagyobbik fele neked drukkol.

– zárta „szakmai” bejegyzését feltétlen rajongását nem is tagadva Lendvai.

Borítókép: Lendvai Ildikó (Fotó: Képernyőkép – YouTube)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
