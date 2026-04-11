Magyar Péter napszemüveg mögé rejtőzik, ha baj van

Az országjárás végére már „minden baja” volt Magyar Péternek Porcher Áron szerint. A Tisza Párt fővárosi képviselője, országgyűlési képviselőjelöltje erről egy 2025 márciusi fórumon beszélt – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.

„Péterről egy dolog, amit én abszolút látok, már az országjárás óta láttam, hogy tényleg amit ott művelt, hogy bedagadt a bokája, elment a hangja, minden baja volt. Nem tudom, hogy láttátok-e, de az országjárás vége felé csak napszemüveges fotó volt róla. Az nem azért volt, mert sütött nap, annyira fáradt volt, hogy így még, még ezt valamennyire el tudta rejteni” – mondta el Porcher Áron.

Ezek után nagy kérdés, hogy Magyar Péter még mit rejt el a fizikai állapotát illetően a nyilvánosság elől és, hogy egy ilyen feszített politikai időszakban mennyire roppan meg a terhek alatt, amit egyébként bírnia kellene

– mutatott rá a Tűzfalcsoport.