Egy Fejér vármegyei cég vezetése közölte a dolgozókkal, hogy akik továbbra is ott akarnak dolgozni, kötelesek a Tiszára szavazni

Nemrég bejelentés érkezett a tegnap elindított Demokrácia Központba – hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba a közösségi oldalán. A Fidesz EP-képviselője rámutatott: most már tudjuk, mire gondolt Magyar Péter a ma reggeli videójában, amikor olyan munkahelyekről beszélt, ahol a vezetők megmondják, hogy kire kell szavazni.

A bejelentés egy, a Fejér vármegyei Szabadegyházán működő vállalattal kapcsolatban érkezett. A vállalat vezetője gyűlést hívott össze, amelyen a munkavállalók részvételét kötelezővé tette. A gyűlésen az ügyvezető előadta, hogy a vállalat a Tiszát támogatja.

Ezért azok a munkavállalók, akik továbbra is a cégnél kívánnak dolgozni, kötelesek a Tisza Pártra szavazni

– ismertette Dömötör Csaba. Majd közölte: a Fidesz feljelentést tesz, és kifogást nyújt be a választási bizottságnál.

Aki bármilyen szabálytalanságot észlel a választásokkal kapcsolatban, jelezze a Demokrácia Központnak ezeken az elérhetőségeken: [email protected], 20/444-0445 – írta az EP-képviselő. Hozzátette: