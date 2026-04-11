Egy Fejér vármegyei cég vezetése közölte a dolgozókkal, hogy akik továbbra is ott akarnak dolgozni, kötelesek a Tiszára szavazni

A Fidesz feljelentést tesz, miután bejelentés érkezett a Demokrácia Központba.

2026. 04. 11. 12:26
Fotó: Hatlaczki Balázs
Nemrég bejelentés érkezett a tegnap elindított Demokrácia Központba – hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba a közösségi oldalán. A Fidesz EP-képviselője rámutatott: most már tudjuk, mire gondolt Magyar Péter a ma reggeli videójában, amikor olyan munkahelyekről beszélt, ahol a vezetők megmondják, hogy kire kell szavazni. 

Budapest, 2018. április 8. Lezárt urna az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakgimnázium és Szakközépiskolában az országgyűlési képviselő-választáson 2018. április 8-án. MTI Fotó: Balogh Zoltán
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A bejelentés egy, a Fejér vármegyei Szabadegyházán működő vállalattal kapcsolatban érkezett. A vállalat vezetője gyűlést hívott össze, amelyen a munkavállalók részvételét kötelezővé tette. A gyűlésen az ügyvezető előadta, hogy a vállalat a Tiszát támogatja. 

Ezért azok a munkavállalók, akik továbbra is a cégnél kívánnak dolgozni, kötelesek a Tisza Pártra szavazni

– ismertette Dömötör Csaba. Majd közölte: a Fidesz feljelentést tesz, és kifogást nyújt be a választási bizottságnál. 

Aki bármilyen szabálytalanságot észlel a választásokkal kapcsolatban, jelezze a Demokrácia Központnak ezeken az elérhetőségeken: [email protected], 20/444-0445 – írta az EP-képviselő. Hozzátette:

lépjünk fel közösen a tiszás visszaélések ellen!


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

