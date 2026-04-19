Egy héttel a választás után még mindig kampányüzemmódban ragadt Magyar Péter, ezért beszél csalásról

Hiába telt el egy hét a Tisza Párt kétharmados győzelmét hozó országgyűlési választás óta, Magyar Péter továbbra is kampányüzemmódban van. A leendő miniszterelnök most Ágh Péternek, a Fidesz–KDNP Vas vármegyei 2-es választókerületében győztes jelöltnek esett neki . A Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán kifejtette, hogy törölni kell a választókerületben az eredményt, mert szerinte Ágh Péter „nyilvánvaló csalással” jutott mandátumhoz.

Ágh Péter, a Fidesz–KDNP győztes jelöltje Vas vármegye 2-es választókörzetében (Fotó: Mirkó István)

Mindezt azzal magyarázta, hogy a körzetben elindult egy Magyar Péter nevet viselő független jelölt, aki több száz szavazatot szerzett, miközben a Tisza Párt jelöltje, Strompová Viktória szoros különbséggel maradt alul. Szerinte ez nem a választói akarat tiszta megnyilvánulása volt. Magyar Péter élesen bírálta Ágh Pétert, akit hatalomvággyal és a választók félrevezetésével vádolt, és felszólította, hogy ne vegye fel a mandátumát. Sőt még azt is leszögezte, hogy

sem ő, sem a pártja, de a választókörzet sem ismeri el legitimnek Ágh Péter győzelmét.

Egyúttal új választás kiírását sürgette a választókerületben. A Tisza vezéréhez csatlakozott Kapitány István is, ugyanis a párt energetikaiminiszter-várományosa szerint is csalás történt a Vas 2-es választókörzetben, ezért új szavazást követelnek.

Most a megbékélés idejének kell következnie, hiszen mindannyiunkat sokkal több köt össze, mint amennyi elválaszt

reagált az ügyre a Vaolnak küldött nyilatkozatában Ágh Péter.

Jogilag nehezen megvalósítható elképzelés

Megjegyzendő, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint nem egyszerű új választást tartani az egyéni választókörzetekben, így nehezen elképzelhető, hogy ne Ágh Péter legyen a Vas 2-es körzet képviselője a parlamentben. A jogszabályok szerint az egyéni választókerületben akkor kell időközi választást tartani, ha a választáson nincs jelölt, a legtöbb szavazatot két vagy több jelölt egyenlő szavazatszámmal szerzi meg, vagy a megválasztott egyéni választókerületi képviselő megbízatása megszűnik.

Miután pedig az Országgyűlés alakuló ülésén Ágh Péter leteszi a képviselői esküjét, az országgyűlési képviselő megbízatása csak a következő esetekben szűnhet meg:

az Országgyűlés megbízatásának megszűnésével;

halálával;

összeférhetetlenség kimondásával;

lemondásával;

ha a megválasztásához szükséges feltételek már nem állnak fenn;

ha egy éven keresztül nem vesz részt az Országgyűlés munkájában.

A szabad mandátum elve pedig biztosítja a képviselőknek a választóiktól vagy bármilyen speciális érdekközösségtől való intézményes és jogi függetlenségét. Még a rendszerváltoztatás előtt létezett a magyar jogban az országgyűlési képviselő visszahívásának az intézménye, azonban 1990-re kivezették ezt a gyakorlatot.