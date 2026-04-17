Matolcsy Ádám állítja: semmilyen formában nem vett részt az MNB-alapítvány ügyeiben

Semmilyen formában nem vett részt az MNB-alapítvány ügyeiben, és az alapítványi vagyonból semmi nem hiányzik – ezt írta Matolcsy Ádám, Matolcsy György volt jegybankelnök fia a Telexnek. A 2026-os kampányban az egyik legérzékenyebb támadási felületet a Matolcsy Ádám nevéhez kötődő ügyek adták Magyar Péteréknek. Az ellenzék visszatérően a jegybanki háttérrel összefonódó üzleti körök meggazdagodását és az állami pénzek felhasználását állították a kampány középpontjába. Ennek alapja az Állami Számvevőszék vizsgálata, amely súlyos szabálytalanságokat tárt fel az MNB-alapítványoknál. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda ezen okból indított nyomozást hűtlen kezelés gyanúja miatt.

Matolcsy szerint rágalmazás

Matolcsy Ádám a Magyar Péter kampányát támogató lapnak azt mondta, hogy nem politikusként, hanem vállalkozóként válaszol, aki alapvetően távol tartja magát a kampányvitáktól és a sajtótól, viszont úgy gondolja, a választási időszakban „mindkét politikai oldal más-más érdekek mentén, illetve a média részéről is” hamis, rágalmazó és a jó hírnevét sértő állítások jelent meg róla.

Szerinte ezek jelentős része a kampány része volt.

A nemzeti vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló kérdésre Matolcsy Ádám azt válaszolta, a hivatallal kapcsolatos elképzeléseket nem feladata értékelni. A 444 korábban egyébként azt írta, hogy Matolcsy Ádám a vagyontárgyait Dubajba szállította. A férfi szerint az állítás valótlan:

„Bútoripari vállalkozásom a közel-keleti régióban is rendelkezik megbízásokkal, így a térségbe irányuló szállítmányozás korábban is, és jelenleg is folyamatos üzleti tevékenység része.”

Matolcsy Ádám szerint az ÁSZ-jelentésben szereplő 150 milliárd forintos, illetve „a kampány során emlegetett” 650 milliárd forintos összegek nem eltűnt vagy jogtalanul felhasznált pénzek, ezek az értékek egy szakmai, számviteli és értékelési különbségből fakadnak.

„Az alapítványi vagyonból semmi nem hiányzik. Egy olyan vállalatról van szó, amely jelentős értékű, hozamtermelő kereskedelmi ingatlanokkal rendelkezik. A vita lényege az értékelési módszertanban rejlik: az egyik megközelítés az ingatlanportfólió nettó értékéből (piaci érték mínusz hitelek), míg a másik a tőzsdei kapitalizációból indul ki. A 150 és a 650 milliárd forintos szám is ebből az eltérésből adódik – hivatalosan senki, beleértve az ÁSZ-t is, nem állította, hogy közpénzt bárki eltulajdonított volna. A nyomozó hatóság a nyomozati szakasz alatt ezt a tényt bizonyára megismerhette. Ahogyan eddig, úgy a jövőben sem kívánok folyamatban lévő hatósági eljárásokat kommentálni” – jelezte.

Azt is mondta, a hatóságokkal szívesen együttműködik.