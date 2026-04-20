toroczkai lászlónovák elődmi hazánk mozgalom

Megalakult a Mi Hazánk országgyűlési frakciója

A képviselőcsoport hétfői alakuló ülésén döntött a vezetésről, és egyben jelezte, hogy több, szerintük sarkalatos ügyben gyors törvénymódosításokat kezdeményeznek.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 20. 22:02
Megalakult és Toroczkai László pártelnököt választotta vezetőjévé a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselőcsoportja – közölte Novák Előd alelnök, frakcióvezető-helyettes.

A politikus elmondta: három, számukra kardinális kérdésben kezdeményeznek jogszabály-módosítást közvetlenül az új törvényhozás alakuló ülése után.

Ezek között említette, hogy az alaptörvényben is rögzített törvény előtti egyenlőség jegyében

javasolják a képviselők mentelmi jogának eltörlését,

valamint a kormányzati túlhatalom megszüntetése érdekében kezdeményezik a veszélyhelyzeti, rendeleti kormányzás befejezését.

Emellett országgyűlési határozati javaslatot nyújtanak be annak érdekében, hogy tegyék a jelenleginél arányosabbá a parlamenti képviselők választásának rendszerét – közölte Novák Előd.

Toroczkai László az előző parlamenti ciklusban is a Mi Hazánk-frakció vezetője volt.

Borítókép: Toroczkai László, Novák Előd és Dúró Dóra (Fotó: MTI/Hegedűs Róbert)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
