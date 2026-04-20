Megalakult a Mi Hazánk országgyűlési frakciója

Megalakult és Toroczkai László pártelnököt választotta vezetőjévé a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselőcsoportja – közölte Novák Előd alelnök, frakcióvezető-helyettes.
A politikus elmondta: három, számukra kardinális kérdésben kezdeményeznek jogszabály-módosítást közvetlenül az új törvényhozás alakuló ülése után.
Ezek között említette, hogy az alaptörvényben is rögzített törvény előtti egyenlőség jegyében
javasolják a képviselők mentelmi jogának eltörlését,
valamint a kormányzati túlhatalom megszüntetése érdekében kezdeményezik a veszélyhelyzeti, rendeleti kormányzás befejezését.
Emellett országgyűlési határozati javaslatot nyújtanak be annak érdekében, hogy tegyék a jelenleginél arányosabbá a parlamenti képviselők választásának rendszerét – közölte Novák Előd.
Toroczkai László az előző parlamenti ciklusban is a Mi Hazánk-frakció vezetője volt.
