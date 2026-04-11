Nagy különbség a Fidesz javára – amerikai kutató közölte a számokat + videó

A Fidesz vezet, és többséget szerezhet az új parlamentben – erről beszélt John McLaughlin, aki szerint felmérésük alapján a párt 42,6 százalékon áll, míg a Tisza 37,3 százalékkal követi.

2026. 04. 11. 20:37
A személyes közvélemény-kutatásokon alapuló felmérés szerint vezet a Fidesz – mondta John McLaughlin, aki szerint a módszer pontosabb képet ad a választói hangulatról.

A Fidesz vezet, és többséget szerezhet az új parlamentben – erről beszélt az az amerikai közvélemény-kutató, aki korábban egyedüliként jósolta meg Donald Trump választási győzelmét. John McLaughlin szerint felméréseik pontosságát az adja, hogy nem telefonos megkeresésekkel dolgoznak, hanem személyes interjúkat készítenek a választókkal. A neves amerikai szakembert a magyarországi kutatásukról, a Patrióta műsorvezetője, Gerhardt Máté kérdezte.

John McLaughlin a felmérésük részleteiről is beszélt az interjúban:

a vasárnapi országgyűlési választások előtt a Fidesz 42,6 százalékkal vezet, míg a Tisza 37,3 százalékkal követi. 

A többi párt jelentősen lemarad: a Mi Hazánk hét százalékon áll, a DK 4,3 százalékot, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig 2,1 százalékot ér el, miközben az egyéb pártok támogatottsága összesen 0,6 százalék.

A Mi Hazánk hét százaléka kulcsszerepet játszhat, mert ha koalíciós kormány alakul, és hárompárti parlament jön létre, ők biztosan nem működnek együtt Magyarral

– fogalmazott az amerikai közvélemény-kutató.

 

Hozzátette: a választók egy része még bizonytalan: 2,4 százalékuk nem döntött, 3,7 százalék pedig biztosan nem vesz részt a szavazáson. Az adatok alapján egy hárompárti parlament felállása rajzolódik ki.

A számok szerint a Fidesz különösen stabil a jobboldali szavazók körében, ahol mintegy 80 százalékos támogatottságot élvez. A Tisza ezzel szemben főként a baloldalon erős (69 százalék), míg a centristák között 46 százalékon áll.

A kutatás alapján, ha a jobboldali szavazók magas arányban vesznek részt a választáson, a Fidesz megőrizheti vezető pozícióját. 

A felmérés szerint a Tisza nem tudta érdemben megszólítani a Mi Hazánk táborát sem: a szavazóik több mint 80 százaléka nem támogatja Magyar Pétert.

Az ezer, választásra jogosult magyar állampolgár körében készült kutatás több szempontból is figyelemre méltó. John McLaughlin az interjúban elmondta 

azért tértek át a személyes adatfelvételre, mert a kampány hajrájában egyre többen utasították vissza a telefonos megkereséseket. A fokozódó kampány miatt nőtt a válaszmegtagadás aránya, különösen a Fidesz szavazói körében.

A személyes interjúk ugyanakkor lehetővé tették, hogy elérjék a nehezebben megszólítható, úgynevezett „rejtett Orbán-szavazókat”, akik telefonon kevésbé válaszolnak. Hasonló jelenséget korábban az Egyesült Államokban is megfigyeltek a „rejtőzködő Trump-szavazók” esetében.

 

Ilyen mértékű beavatkozást még nem látott

John McLaughlin elmondta, hogy már a 2018-as és a 2022-es választásokon is dolgozott, de a mostani kampány szerinte teljesen más volt. Úgy fogalmazott: ilyen mértékű beavatkozást, mint amit a jelenlegi magyarországi választások kapcsán tapasztalt, még egyetlen más demokratikus országban sem látott.

Úgy értem, amikor Ukrajna felrobbantja a gázvezetékeket, amikor cenzúra van, amikor a Google és a Facebook olyan algoritmusokat alkalmaz, amelyek befolyásolják a megjelenéseket. Ezen a héten például úgy láttam, hogy körülbelül 2:1 volt az arány, vagyis az egyik oldal jóval több megjelenést kapott a Facebookon, mint a Fidesz. Ez a fajta cenzúra nagyon aggasztó

– mondta John McLaughlin.

A média szerepéről szólva úgy fogalmazott: szerinte Magyarországon a legtöbb médium baloldali irányultságú, ugyanakkor a választók több forrásból tájékozódnak, és végső soron saját érdekeik alapján döntenek.

Hangsúlyozta: 

a választók alacsonyabb adókat, biztonságot és stabilitást szeretnének, nem támogatják a háborús részvételt és elutasítják a migráció növekedését.

A nemzetközi figyelemmel kapcsolatban hangsúlyozta: szerinte a magyar választás kiemelt jelentőségű, részben azért, mert Donald Trump támogatja Orbán Viktor politikáját.

Végül úgy fogalmazott: 

ha a Fidesz szavazói nagy számban elmennek szavazni, a párt megnyerheti a választást és kormányt alakíthat, míg a Tisza szerinte nem kerülhet ilyen helyzetbe. 

Hozzátette: a választás kimenetele elsősorban a részvételen múlik.

Borítókép: Orbán Viktor beszédet mond országjárásának salgótarjáni állomásán 2026. április 11-én (Fotó: MTI)

                 
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

