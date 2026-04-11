Nagy különbség a Fidesz javára – amerikai kutató közölte a számokat + videó

A személyes közvélemény-kutatásokon alapuló felmérés szerint vezet a Fidesz – mondta John McLaughlin, aki szerint a módszer pontosabb képet ad a választói hangulatról.

A Fidesz vezet, és többséget szerezhet az új parlamentben – erről beszélt az az amerikai közvélemény-kutató, aki korábban egyedüliként jósolta meg Donald Trump választási győzelmét. John McLaughlin szerint felméréseik pontosságát az adja, hogy nem telefonos megkeresésekkel dolgoznak, hanem személyes interjúkat készítenek a választókkal. A neves amerikai szakembert a magyarországi kutatásukról, a Patrióta műsorvezetője, Gerhardt Máté kérdezte.

John McLaughlin a felmérésük részleteiről is beszélt az interjúban:

a vasárnapi országgyűlési választások előtt a Fidesz 42,6 százalékkal vezet, míg a Tisza 37,3 százalékkal követi.

A többi párt jelentősen lemarad: a Mi Hazánk hét százalékon áll, a DK 4,3 százalékot, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig 2,1 százalékot ér el, miközben az egyéb pártok támogatottsága összesen 0,6 százalék.

A Mi Hazánk hét százaléka kulcsszerepet játszhat, mert ha koalíciós kormány alakul, és hárompárti parlament jön létre, ők biztosan nem működnek együtt Magyarral

– fogalmazott az amerikai közvélemény-kutató.

Hozzátette: a választók egy része még bizonytalan: 2,4 százalékuk nem döntött, 3,7 százalék pedig biztosan nem vesz részt a szavazáson. Az adatok alapján egy hárompárti parlament felállása rajzolódik ki.

A számok szerint a Fidesz különösen stabil a jobboldali szavazók körében, ahol mintegy 80 százalékos támogatottságot élvez. A Tisza ezzel szemben főként a baloldalon erős (69 százalék), míg a centristák között 46 százalékon áll.

A kutatás alapján, ha a jobboldali szavazók magas arányban vesznek részt a választáson, a Fidesz megőrizheti vezető pozícióját.

A felmérés szerint a Tisza nem tudta érdemben megszólítani a Mi Hazánk táborát sem: a szavazóik több mint 80 százaléka nem támogatja Magyar Pétert.

Az ezer, választásra jogosult magyar állampolgár körében készült kutatás több szempontból is figyelemre méltó. John McLaughlin az interjúban elmondta

azért tértek át a személyes adatfelvételre, mert a kampány hajrájában egyre többen utasították vissza a telefonos megkereséseket. A fokozódó kampány miatt nőtt a válaszmegtagadás aránya, különösen a Fidesz szavazói körében.

A személyes interjúk ugyanakkor lehetővé tették, hogy elérjék a nehezebben megszólítható, úgynevezett „rejtett Orbán-szavazókat”, akik telefonon kevésbé válaszolnak. Hasonló jelenséget korábban az Egyesült Államokban is megfigyeltek a „rejtőzködő Trump-szavazók” esetében.