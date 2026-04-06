Kijev sorra támadja meg az energetikai létesítményeket

Az energetikai létesítmények elleni ukrán támadássorozat első és talán legdöbbenetesebb része az Északi Áramlat gázvezetékek 2022. szeptember végi felrobbantása a Balti-tenger alatt. Bár a nemzetközi közvélemény kezdetben Oroszország bűnösségét igyekezett sugallni, a vizsgálatok, köztük a német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság jelentése feltárta, hogy valójában ukrán műveletről volt szó és az is kiderült, hogy az ukránok már az Északi Áramlat felrobbantásakor is terveztek merényletet a Török Áramlat ellen. Az Északi Áramlat elleni robbantás következtében a négyből három vezetékág használhatatlanná vált, ami példátlan támadásként értékelhető az európai energiaellátás ellen.

Az Északi Áramlat felrobbantása után Ukrajna a saját területén átvezető gáztranzitot is egyoldalúan leállította 2022-ben, biztonsági indokokra hivatkozva. Ez a lépés jelentősen visszavetette a Közép-Európába, így Magyarországra irányuló orosz gázszállításokat, és arra kényszerítette a magyar kormányt, hogy a déli irányba, a Török Áramlat felé terelje át az ellátást.